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Putin: Koronavirüs salgınında zirve noktasını aştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Corona virüs) salgınında zirve noktasının geçildiğini açıkladı.
Putin: Koronavirüs salgınında zirve noktasını aştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durumu değerlendiren Putin, "Uzmanların görüşüne göre zirve noktasını geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Şoygu ise ordudaki koronavirüs vakalarına değinerek, "Mart ayının başından itibaren 5 bin 500 askeri personel koronavirüse yakalandı. Bugün itibariyle iyileşen personelin sayısı 3 bin 500'ü buldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Rusya'da 12 Mayıs'ta karantinadan çıkışın ilk etabının gerçekleştirilmesinin ardından ülkede iç turizm seferlerinin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlatılacağı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, "Bizim için önemli olan karantina uygulamasının kontrollü ve dikkatli şekilde esnetilerek iç turizmin tekrar başlatılması. 1 Haziran'dan itibaren önce sağlık lisanslı senatoryumlar açılacak. Ardından da etaplar halinde oteller ve plajlar" ifadelerini kullanmıştı. Çernışenko uluslararası turizm için görüşmelerin sürdüğünü dile getirirken, "Dış turizm açıldığında Rusya'ya gelmek isteyenler 2 haftalık karantina sürecine alınacak ve masrafları kendileri karşılayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs test sayısının 9 milyonu geçtiği Rusya'da ülke genelinde vaka sayısı 362 bin 342'ye, can kaybı sayısı ise 3 bin 807'ye yükseldi.

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