  • BIST 1.396
  • Altın 454,339
  • Dolar 8,3753
  • Euro 9,8185
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Putin, Merkel ve Macron ile çevrim içi görüşme yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güncel uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.
Putin, Merkel ve Macron ile çevrim içi görüşme yaptı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yöntemle yapılan görüşmede Putin, Merkel ve Macron yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çabalarının birleştirilmesine dikkat çekti.

Liderler, Rus Sputnik V aşısının AB’de tescil edilme olasılığı ve bu aşının Avrupa ülkelerine olası tedariki ve ortak üretimine de değindi.

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı karşılıklı ilgi gösterilmesi halinde, AB ile normal, siyasal niteliğini yitirmiş bir etkileşimi yeniden tesis etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar ile ilgili olarak son durumun ele alındığı görüşmede, çatışmaların çözümüne temel teşkil eden Minsk Anlaşması’nın alternatifsiz olduğu vurgulandı.

Libya konusunun ele alındığı görüşmede, tarafların ateşkese uymasından ve ülkede geçici yönetimin kurulmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Suriye’deki durumu da görüşen liderler, İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunması, uygulanması ve bu yöndeki adımların daha fazla koordine edilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Putin, Belarus’taki durum ile ilgili olarak da egemen bir devletin iç işlerine dışardan müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ayrıca Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili davaya ilişkin konular ele alındı.

Kremlin'in açıklamasında, görüşmelerin samimi bir atmosferde gerçekleştiği, gündemdeki konularla ilgili ortak çalışmalara devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya protestoculara yönelik şiddeti nedeniyle Myanmar'a resmi kalkınma yardımlarını durduracak31 Mart 2021 Çarşamba 09:27
  • Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti31 Mart 2021 Çarşamba 09:27
  • Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama31 Mart 2021 Çarşamba 09:26
  • Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 521'e yükseldi31 Mart 2021 Çarşamba 09:25
  • Hamas, Bahreyn'in İsrail'e büyükelçi atamasını kınadı31 Mart 2021 Çarşamba 09:25
  • Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine uyuşturucu kaçakçılığından ABD'de ömür boyu hapis31 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Ürdünlü 70 İslam alimi, Kral 2. Abdullah'tan Kovid-19 nedeniyle kapatılan mescitlerin cumaları açılmasını istedi31 Mart 2021 Çarşamba 09:23
  • ABD, Myanmar'da zorunlu olmayan tüm diplomatik misyon çalışanlarının ülkeyi terk etmelerini istedi31 Mart 2021 Çarşamba 09:23
  • Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaşın üstündeki kişilere uygulanması tavsiye edildi31 Mart 2021 Çarşamba 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti