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Putin: "Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil"

3 saat 56 dakika süren yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 55 soruya cevap verdi.
Putin: "Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin, şunları kaydetti:

"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."

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