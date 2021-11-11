Putin talimatı verdi: Resmen açıkladılar: S-550 geliyor

Rus devlet medyası TASS'ta yer alan habere göre Şoygu; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan son görüşmeye dair, Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme açıklaması yaptı.
TALİMAT PUTİN'DEN GELMİŞ
1-3 Kasım'da Soçi'de yapılan toplantıda Putin, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve Rus savunma sanayi kuruluşlarının başkanlarına S-350, S-500 ve S-550 karadan havaya füze sistemlerinin Rus birliklerine teslim edilmesinin önemini vurguladı:
"Devlet başkanı Putin, yerli füze savunma sistemlerinin geliştirilmesinin ve Silahlı Kuvvetlere S-350, S-500 ve S-550 tedarikinin ilerletilmesinin önemine özel bir vurgu yaptı."
SSCB DÖNEMİNDEN KALMA PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR
TASS'taki haberde yer alan başka bir detay bilgiye göre; S-550 yüksek hava savunma sistemi, 1981-1988 yıllarında Sovyetler Birliği'nde geliştiriliyordu. Proje, diğerleri ile birlikte o dönemin Sovyet-ABD askeri anlaşmalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı. Sistemin prototipi üzerine kurulan ekipmanlar, 1992'den sonra sökülmüştü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da proje tamamen rafa kaldırılmıştı.
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