Putin talimatı verdi: Resmen açıkladılar: S-550 geliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında rafa kaldırılan S-550 isimli hava savunma sistemini tekrardan geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

Rus devlet medyası TASS'ta yer alan habere göre Şoygu; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan son görüşmeye dair, Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme açıklaması yaptı.

TALİMAT PUTİN'DEN GELMİŞ

1-3 Kasım'da Soçi'de yapılan toplantıda Putin, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve Rus savunma sanayi kuruluşlarının başkanlarına S-350, S-500 ve S-550 karadan havaya füze sistemlerinin Rus birliklerine teslim edilmesinin önemini vurguladı:

"Devlet başkanı Putin, yerli füze savunma sistemlerinin geliştirilmesinin ve Silahlı Kuvvetlere S-350, S-500 ve S-550 tedarikinin ilerletilmesinin önemine özel bir vurgu yaptı."

SSCB DÖNEMİNDEN KALMA PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

TASS'taki haberde yer alan başka bir detay bilgiye göre; S-550 yüksek hava savunma sistemi, 1981-1988 yıllarında Sovyetler Birliği'nde geliştiriliyordu. Proje, diğerleri ile birlikte o dönemin Sovyet-ABD askeri anlaşmalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı. Sistemin prototipi üzerine kurulan ekipmanlar, 1992'den sonra sökülmüştü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da proje tamamen rafa kaldırılmıştı.