Putin'den ABD Başkanı Biden'a cevap

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Putin, ABD'li mevkidaşına "ona sağlık diliyorum" açıklaması yaparken, Biden'a "bir ülkeyi değerlendirmek, aynaya bakmak gibidir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden için "Kendine iyi baksın. Ona sağlıklar dilerim" dedi.

Putin "İroni ya da şaka yapmıyorum" diye ekledi.,

"AYNAYA BAKMAK GİBİDİR"

Putin’in bu açıklamaları, Biden’ın ABC televizyonuna verdiği bir ropörtajın yayınlanmasını izledi. Rusya Devlet Başkanı, ABD'li mevkidaşının kendisine yönelik sözleri için "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" ifadelerini kullandı.

Biden verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında Biden, “Evet, düşünüyorum” cevabını vermişti.