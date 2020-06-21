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Putin'den adaylığa yeşil ışık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının yeniden başkanlığa aday olmasına imkan sağlayacak anayasal değişikliklerin kabul edilmesi durumunda yeniden aday olma olasılığına yeşil ışık yaktı.
Putin'den adaylığa yeşil ışık

Sputnik'in haberine göre; Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Rus lider, ilgili soru karşısında “Henüz herhangi bir karar vermiş değilim. Böyle bir olasılığı dışlamıyorum. Anayasada yeniden aday olabileceğim şeklinde bir olasılık doğarsa bakarız. O zaman netleşir” yanıtını verdi.

Putin, ilgili anayasal değişikliklerin kabul edilmemesi halinde ise birkaç yıl sonra iktidarın birçok kademesinde normal çalışma yerine olası halef arayışlarının başlayabileceğini kaydetti.

“Eğer (değişiklik) kabul edilmezse, ki bunu kendi deneyimlerinden biliyorum, iktidarın birçok kademesinde normal çalışma yerine gözler olası halefler arayışına çevrilmiş olacak” diyen Putin,  "Halef aramak değil, çalışmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının 1 Temmuz’da yapılacağını açıklamıştı.

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