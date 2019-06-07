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Putin'den flaş dolar açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD dolarının rolünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Putin'den flaş dolar açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, küresel ekonomik ilişkilerin mevcut modelinin krizde olduğunu söyledi.

Huawei'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Putin, "Huawei'yi küresel piyasanın dışına itme çabaları var. Bazıları buna teknolojik savaş diyor" dedi.

ABD dolarına da değinen Putin, "ABD dolarının rolü yeniden değerlendirilmeli. ABD doları, ABD'nin baskıcı aracı oluyor" ifadelerini kullandı.

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