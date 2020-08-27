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Putin'den ikinci Kovid-19 aşısı müjdesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Eylül ayında ikinci bir Kovid-19 aşısını açıklayacağını duyurdu.
Putin'den ikinci Kovid-19 aşısı müjdesi

Başkent Moskova'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Sputnik V" adı verilen Kovid-19 aşısı, Ağustos ayının başında Rusya tarafından tescil edilmişti. Bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan aşı, dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı olarak kayıtlara geçmişti.

İKİNCİ AŞI MÜJDESİ

Bugün yeni bir açıklama yapan Putin, Eylül ayında Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı geliştirileceğini açıkladı. Putin, "Eylül ayında başka bir aşı daha hazır olacak. Aşı, Novosibirsk'teki Vector Enstitüsü tarafından geliştiriliyor" dedi.

KIZININ DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Rus lider, ilk açıklanan "Sputnik V" aşısının kızı üzerinde de denendiğini açıklamıştı. Putin yaptığı açıklamada, kızının durumun gayet iyi olduğunu ve normal hayatına devam ettiğini söyledi.

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