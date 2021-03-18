Putin'den Joe Biden'a: Yarın veya pazartesi görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' sözünü yönettiği Rusya Devlet Başkanı Putin’den tansiyonu düşürecek açıklama geldi. Putin, Biden ile yarın veya pazartesi günü konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman olmadığını açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından Moskova'dan tansiyonu düşürecek hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikalı mevkidaşı Biden'i yarın ya da pazartesi günü konuşmaya davet etti.

PUTİN: ŞARTIM ŞU Kİ CANLI YAYINDA YAPACAĞIZ

Rus medyasına açıklamalarda bulunan Putin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da pazartesi yapmaya hazırım. ABD tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığı’na ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor.”

MOSKOVA-WASHİGTON HATTINDA “KATİL” GERİLİMİ

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, ‘Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, “(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını vermişti.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİNİ MOSKOVA’YA ÇAĞIRDI

Washington ile gerilim yaşayan Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ABD'deki Rusya Büyükelçisi Anatoli Antonov'un "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağrıldığını" duyurmuştu. Sözcü Zaharova, büyükelçiyi çağırma kararının, "Zor durumda olan Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltme yollarının belirlenmesiyle bağlantılı olduğunu" ifade etmişti.