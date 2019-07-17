  • BIST 99.672
  • Altın 256,711
  • Dolar 5,6830
  • Euro 6,3762
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAİBB işgal girişimi davasında karar
»

Putin'den önemli mesaj: Hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ile güncel konularda diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı.
Putin'den önemli mesaj: Hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, AB Komisyonu Başkanlığı görevine gelmesi nedeniyle Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'e kutlama mesajı gönderdi.

Leyen'in, AB ile Rusya arasında eşit ve karşılıklı ortaklığın sağlanmasına hizmet edeceğine inancın belirtildiği açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya'nın AB ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook’ta dikkat çeken dolandırıcılık yöntemi: Sistemlere sızıyorlar17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:08
  • Aydos'ta vahşet17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
  • Müze girişleri zamlandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
  • FSM'de ikinci etap17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
  • Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
  • Korkutan deprem senaryosu17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:45
  • Türkiye'den en çok konutu onlar alıyor17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
  • 10 ilde FETÖ operasyonu!17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
  • İsrail bağı da deşifre oldu17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
  • Bu da konkordato kaçağı17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti