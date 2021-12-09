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Putin'e şoke eden tehdit: Çok sayıda Rus askeri ölecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Donbas'ta yaşanan gerginlikle ilgili olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi.
Putin'e şoke eden tehdit: Çok sayıda Rus askeri ölecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbass krizi her geçen gün derinleşiyor. Bu gerginlikle ilgili Sky News'e konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti.

"SAHADA SAVAŞTAYIZ"

Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

"NATO'NUN RUSYA İLE SAVAŞMASINI BEKLEMİYORUZ"

Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.

"İSTEDİĞİMİZ ORDUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİ"

Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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