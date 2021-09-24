  • BIST 1.382,930
  • Altın 495,79
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,3400
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 14 °C
»

Putin’in partisi Birleşik Rusya, 324 milletvekili ile Duma’ya girdi

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimler sonucunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya, 324 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip oldu.
Putin’in partisi Birleşik Rusya, 324 milletvekili ile Duma’ya girdi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Ella Pamfilova, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerin kesin sonucuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pamfilova, Duma seçim sonuçlarının "geçerli" olduğunu ve seçim komisyonlarının nihai protokollerinin sonuçları nesnel yansıttığını ifade etti.

Ülke genelinde yapılan seçimlere katılımın yüzde 51,72 olduğunu belirten Pamfilova, 56 milyon 483 bin 685 seçmenin sandığa gittiğini kaydetti.

Duma’ya parti listesinden ve parti listesi dışından olmak üzere toplamda 8 partinin milletvekili ve 5 bağımsız milletvekilinin girdiğini belirten Pamfilova, “Seçim sonucunda toplamda Birleşik Rusya 324, Komünist Parti 57, Adil Rusya 27, Liberal Demokrat Parti 21 ve Yeni İnsanlar 13 milletvekili elde etti.” dedi.

Pamfilova, baraj altında kalan partilerden Vatan Partisi, Sivil Platform ve Gelişim Partisinin birer milletvekili ile 5 bağımsız milletvekilinin Duma’ya girdiğini aktardı.

Rusya’da anayasa değişikliği yapılabilmesi için 300’den fazla milletvekilinin oyu gerekiyor.

Oyların yüzde 100’ünün sayıldığı Duma seçim sonuçlarına göre 5 parti barajı aşabildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,82, Komünist Parti yüzde 18,93, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,55, Adil Rusya yüzde 7,46 ve Yeni İnsanlar yüzde 5,32 oy aldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, daha önce Parti listesi dışından, Birleşik Rusya 198 milletvekili, Komünist Parti 9 milletvekili, Adil Rusya 8 milletvekili, Liberal Demokrat Parti 2 milletvekili, Vatan Partisi 1 milletvekili, Gelişim Partisi 1 milletvekili ve Sivil Platform'un 1 milletvekili elde ettiğini, 5 adayın da bağımsız olarak Duma’ya girdiğini açıklamıştı.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise partilerin belirlediği liste dışındaki bağımsız adaylardan seçiliyor. Bağımsız adayların büyük kısmını partiler belirlerken bir kısmı da bulunduğu bölgeden yasalarda belirlenen miktarda seçmen imzası ile adaylığını gösteriyor.

18 Eylül 2016’da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88 olmuştu. 2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranıyla parlamentoya girmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı24 Eylül 2021 Cuma 14:53
  • Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar24 Eylül 2021 Cuma 14:37
  • Sokak köpeğine saldıran pitbull sahiplerine 28 bin lira ceza 24 Eylül 2021 Cuma 14:30
  • Sevil'i öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet24 Eylül 2021 Cuma 14:11
  • Denizli'de anaokulu önünde bıçaklı kavga; tekniker yaralandı24 Eylül 2021 Cuma 13:50
  • Erdoğan'dan Biden'a sert eleştiri: Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadım24 Eylül 2021 Cuma 13:48
  • Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz24 Eylül 2021 Cuma 13:40
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi24 Eylül 2021 Cuma 13:26
  • Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı24 Eylül 2021 Cuma 13:24
  • Hava yolunu halkın yolu yaptık24 Eylül 2021 Cuma 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti