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PYD/PKK elebaşlarından Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi fotoğraflardan teşhis etti

İkna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün 127 teröristi arşiv fotoğraflarından teşhis ettiği ve örgütün Suriye'de yuvalandığı 26 noktayı da harita üzerinden gösterdiği öğrenildi.
PYD/PKK elebaşlarından Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi fotoğraflardan teşhis etti

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 15 Temmuz 2020'de teslim olması sağlanan Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine 11 Temmuz'da getirilen S.Y'nin ifadesinde, Dalya Mahmut Müslüm'ün 2013 yılında örgüte katıldığı bilgisini verdiği belirtildi.

Örgütün sözde basın biriminde çalışmış
S.Y'nin 21 yaşındaki Dalya Mahmut Müslüm'ün ilk olarak Suriye'nin Karaçok bölgesindeki sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiğini, sonrasında da başta Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığını söylediği iddianamede ayrıntılarıyla anlatıldı.

İddianamede, S.Y'nin ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalya Mahmut Müslüm hakkında soruşturma başlatıldığı ve ekiplerin ikna çalışmalarıyla da teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Müslüm'ün ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediğinin aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Müslüm, terör örgütü içerisinde bulunduğu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yönelik bir eylemi olmadığını, gerçekleştirilecek bir eyleme katılmadığını, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığını, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği, verdiği bilgilerin yapılan araştırmalar sonucunda doğru olduğu anlaşılmış olup, şüphelinin beyanında da belirttiği gibi katılmış olduğu bir eylemi tespit edilmemiştir."

Arşivdeki fotoğraflardan teröristleri tanıdı
Sanığın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Bu örgüt mensuplarının genellikle yanında görev yaptığı ve terör örgütüne haiz üst düzey örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır. Müslüm'ün ifadesindeki ve teşhis ettiği fotoğraflardaki şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma bulunanların soruşturma dosyalarına şüpheliye ait ifade ve teşhis tutanakları gönderilmiştir. Haklarında soruşturma bulunmayan şahıslarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulmuştur."

İddianamede, sanığın eli kanlı terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği belirtildi.

Müslüm hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirine bırakıldığı iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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