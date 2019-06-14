Rabia Naz için verilen araştırma önergesi reddedildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için HDP tarafından verilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.