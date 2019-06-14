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Rabia Naz için verilen araştırma önergesi reddedildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için HDP tarafından verilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
Rabia Naz için verilen araştırma önergesi reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

​HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Twitter yaptığı açıklamada, "Bugün HDP grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nda Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadelerini kullandı.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu imzasıyla verilen araştırma önergesinde kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan'ın bu süreçte gözaltına alınmasının, Rabia Naz'ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiği belirtilmişti.

 

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