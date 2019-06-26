Rabia Naz'ın babası ifade verecek

11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan'ın Nurettin Canikli'nin suç duyurusu üzerine yarın ifade vereceği öğrenildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin suç duyurusu üzerine savcılığa ifade verecek.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı baba Vatan'ı, Canikli'nin suç duyurusu nedeniyle ifade vermek üzere yarın öğleden sonra ifade vermeye çağırdı.

SUÇ DUYURUSU SAYISI 5'E ÇIKTI

Şaban Vatan'ın avukatı Emel Bodur Kılıç, müvekkili hakkında Canikli tarafından yapılan birden fazla suç duyurusu olduğunu belirterek savcılık tebligatının, ifade alınmasının uzun süreli olacağını gösterdiğini söyledi.

Baba Vatan, bugün de avukatının kendisini aradığını ve Canikli'nin hakkındaki suç duyurusu sayısının 3'ten 5’e çıktığını yazdı. Vatan'ın yarın öğleden sonra ifade vereceğini belirtildi. Canikli'nin Şaban Vatan hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu bildiriliyor.

NE OLMUŞTU?

12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma, KARAR'ın manşetleriyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Trafik kazası bulgularına rağmen olayın 'intihar' olarak kayda geçirilerek soruşturma açılmamasına itiraz eden baba Şaban Vatan'ın mücadelesinin ardından Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu devreye girdi. HSYK'nın görevlendirdiği müfettişin 'kaza olabilir' raporu, olay yeri polislerine soruşturma açılması, 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verilmesiyle soruşturma yeni bir boyut kazanmıştı. 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilemeyen eski Eynesil Belediye Başkanı'nın yeğeninin Rabia Naz'a çarptıktan sonra küçük kızı evin önüne bıraktığı iddiasını dile getiren baba Şaban Vatan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi dosyayı kapatmaya çalışmakla suçlamıştı. Canikli ise baba hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve basın açıklamasıyla kendisini savunmuştu.