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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kendini buldu

Ghezzal, Süper Lig'in en golcü takımı durumunda bulunan siyah-beyazlı takımda performansıyla dikkati çekiyor.
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kendini buldu

Süper Lig'de 62 golle ligin en golcü takımı olan Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma bu sezon önemli katkı veren futbolculardan biri oldu.

Son sezonlarda beklentilerin altında kalan Ghezzal, Beşiktaş'taki performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig lideri siyah-beyazlı ekibe hücumda önemli katkıda bulunurken, ayrıca parlak günlerine dönüşün sinyallerini verdi.

İlk golünü Gençlerbirliği maçında attı
Beşiktaş'ın transfer ettiği ilk Cezayirli futbolcu olan Ghezzal, takımının Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yendiği maçta bir kez fileleri havalandırdı.

Ghezzal, attığı bu golle aynı zamanda siyah-beyazlı takımda gol atan ilk Cezayirli olarak da kayıtlara geçti.

20 lig 2 kupa maçına çıktı
Siyah-beyazlı formayla 20 lig ve 2 kupa maçına çıkan Ghezzal, ligde 1 kez rakip fileleri havalandırırken saha içinde oyunu yönlendiren paslarıyla dikkati çekti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubukar ve Cyle Larin attıkları gollerle takımlarına katkı yaparken, Ghezzal de bu pozisyonlardaki katkısıyla önemli performans gösterdi.

Son 3 sezon düşüşteydi
Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan Ghezzal, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fiorentina'da 21 maçta forma giyse de 1 gole imza atabildi.

2018-2019 sezonunda İngiltere'nin yolunu tutarak Leicester City forması giymeye başlayan Cezayirli futbolcu, burada istenileni veremedi. Leicester City'de kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Ghezzal 19 lig maçında 1 kez gol sevinci yaşarken, kupalar dahil 23 maçta görev aldı ve oynadığı tüm maçlarda 3 gol attı.

İngiltere öncesinde Fransa'da 2017-2018 sezonunu Monaco'da tamamlayan siyah-beyazlı orta saha oyuncusu, Ligue 1'de 26 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.

Lyon günlerini hatırlattı
Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Olympique Lyon'da 2016-2017 sezonunu 3 golle tamamlayan Ghezzal, futbolculuğunun en golcü dönemini ise 2015-2016 sezonunda yaşadı. Lyon'da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, çok sayıda golde de paslarıyla ön plana çıktı.

2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarını gol katkısı sağlayamadan tamamlayan Ghezzal, kariyerinin ilk sezonu olan 2012-2013 sezonunda ise 1 kez gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın Mağrip ülkelerinden üçüncü transferi
Ghezzal ayrıca Beşiktaş'ın Mağrip ülkelerinden kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı takımdan daha önce Fas'tan Jamal Sellami ve Tunus'tan Zoubaier Baya da forma giymiş ancak iki oyuncu da beklentileri karşılayamamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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