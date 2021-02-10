Radyo Angara ve Angara TV çok yakında yayında

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önümüzdeki günlerde Keçiören ve Ankara için yepyeni bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti!

Keçiören Belediyesi olarak hem halktan aldıkları güçle ve istişare ile yürüttükleri çalışmaları tüm platformlardan duyurmak, hem de vatandaşa yeni nesil mecralardan eğitim, kültür, sanat, spor, belgesel ve birçok farklı türde katkı sağlayacak, özellikli programlar hazırlamak amacında olduklarını dile getirdi.

Altınok sözlerine şöyle devam etti:

“Angaralılık ve Başkentlilik bilincine ilişkin farkındalık yaratmayı ilke edinen Radyo Angara ve Angara TV’miz, başta şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkarmayı, milli ve manevi değerlerimize sahip bireyler yetişmesine katkı sağlamayı, Başkentimizin siyasi, bürokratik ve yaşayan tarihi değerlerini kayıt altına almayı bununla birlikte değişen teknolojilerin yayıncılık alanındaki en son uygulamalarından olan Web Radyo ve Web TV ile yeni nesillere aracısız ulaşmayı hedeflemektedir.

Radyo ve TV’mizin teknik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup çok yakında test yayınlarına başlayacaktır...

Bizim yaptığımız her bir projede tarihimiz ve köklerimiz vardır. Ve bu tarihin, bu köklerin ne kadar derin ve zengin olduğunu yeni nesillere aktarmak öncelikli vazifemizdir. Anadoluluğu ve Angaralılığı gençlerimize ve özellikle bu kültürü bilmeyenlere anlatmak amacıyla çıkılan bu yolda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır…

Angara ismi bizim onurumuz, tarihi kimliğimiz ve derin köklerimizdir. Yakında yayın hayatına başlayacak olan Televizyon ve Radyomuzun ismi özel bir anlam içermektedir. Atatürk bu şehri tesadüfi olarak başkent seçmemiş, Angara ismini ve Angaralılığı vurgularken derin köklerimizin izlerine özellikle vurgu yaparak sahip çıkılmasını temenni etmiştir. Şehrimiz tarih sahnesine bilindiği gibi çok eski çağlarda M.Ö, doğudan batıya giden tüm yolların kesiştiği karakol amaçlı bir kale ve merkez olması sebebiyle “Yol kesen” anlamına gelen, diğer bir teze göre de bir iç deniz olması sebebiyle “Gemi çapası” anlamına gelen “Ankyra” adıyla çıkmış, birçok medeniyete ev sahipliğini yapmış, fetihlere ve savaşlara sahne olmuştur.

Türkler’in Anadolu’ya girişiyle beraber Engürü olarak tarih sayfalarında yer almış olan şehrimiz ANGARA adını kök itibarıyla, Güneydoğu Sibirya’da Baykal Gölü’ne boşalan ve Yenisey Nehrini besleyen bir nehrin ADI OLAN, Rusya Federasyonu’na bağlı Buryat Özerk Cumhuriyeti içerisinde yoğunlukla soydaşlarımızın yaşadığı bir bölgeden, ANGARA’DAN almıştır.

Milli Mücadele Dönemi sonrası “Cumhuriyetimizin Başkenti” oluşu ile Ankara olarak anılan başkentimiz, “Ahilik ve Seğmen Geleneklerini “ daima şerefle taşımış, “Oğuz Törelerine” türlü yozlaşmalara rağmen daima bağlı kalmış ve her devirde yüreğiyle sahip çıkmıştır…

Atamızın bize Türk olma onurunu Cumhuriyetimiz’e başkent olarak ANGARA’yı seçerek yaşatmıştır. Bizler de köklü ve derin tarihimize dün olduğu gibi bugün ve yarın da sahip çıkacağız. Bunu bir onur madalyası olarak taşıyacağız ve halk denen bilgenin söylemiyle sonsuza kadar “Angaralı” kalacağız. Çünkü Angaralı olmak, ATA’nın izinde dimdik durmak demektir, yokluk ve zorluklar içerisinde umudu yeşertmek ve hedefe yürümek için engel tanımamak; erdem, ahlak, edep ve erkansahibi olmak demektir. Angaralı olmak boyun eğmemek demektir… Angaralı olmak adam gibi adam olmak demektir…

İşte bu sorumlulukla hepimizin sevip sahipleneceğine ve tüm varlığı ile kucaklayacağına inandığım, Radyo ve Televizyonumuza “Angara Televizyonu” ve “Radyo Angara” adlarını verdik.”

Sıradan bir WEB Televizyonu ve Radyosu kurmuyoruz…

Başkan ALTINOK konuşmasının devamında “Kurulacak Radyo ve Televizyon kanalı internet üzerinden erişime açılacak ve özellikle gençlerimizin bu araçlar üzerinden bizlerle bağlantı kurabilmesine olanak sağlayacak mobil uygulamaları da barındıracaktır ” dedi.

ANGARA TELEVİZYONU ve RADYO ANGARA’nın yayın içerikleri hakkında da bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK şunları söyledi:

“Biz bilindik, sıradan bir Web Televizyon ve Radyosu kurmuyoruz daha ötesini hedefliyoruz. Mecralarımız, zengin içerikleri ile sadece Keçiören’e değil Ankara’ya ve dünyaya açılan bir Başkent penceresi olacak. Tarihinden, kültürüne, sanatından siyasetine Keçiören ve Ankara’ya ait tüm renkleri ve değerleri izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle buluşturacağız. Benim asıl önemsediğim özellikle Ankara’mızın ve Keçiören’in kadim tarihimizdeki önemini vurgulayacak tarihi ve kültürel içeriklerdir. Yayınlarımızda asırlardır bizi ayakta tutan Ahilik Geleneğini, Milli Mücadelenin simgesi olmuş ve kökleri Oğuz’a dayanan Seymen Geleneğini, Kurtuluş Savaşı’nda bu yüce milletin sesi olan Kahramanlık Efsanemizi anlatırken öz kültürümüzü tozlu raflardan çıkarıp kayıt altına almak adına programlar yapacağız, yaşayan tarihimizi arşivleyeceğiz.

Sözün özü, yıllar sonra ANGARA TELEVİZYONU ve RADYO ANGARA Anadolu’nun, Ankara’nın ve Keçiören’in hafızası olacak inşallah.

Ömrümüzü adadığımız Turan Ülkümüze yakışır bir şekilde Türk Dünyamıza yönelik programlarımız da olacak kanallarımızda. Bugün konuştuğumuz kültürel değerlerin tamamı bizim öz be öz ortak tarihimizin ürünü ve ortak yaşantılarımızın izleridir. Yayınlarımızda Türk Dünyasına pencere açarak zaman zaman onların semalarından Anadolu’ya, Ankara’ya ve Keçiören’e zaman zaman da Ankara’dan, Keçiören’den Türkistan Coğrafyası’na misafir olacağız.” dedi.

Başkan ALTINOK açıklamalarını şöyle bitirdi “ Yayınlarımızda her kesimden vatandaşımız kendi ilgi alanına ve kendi dünyasına yönelik programlar bulabilecektir. Gençlerimiz, yaşlılarımız, hanım ve beylerimiz, çocuklarımız, dezavantajlı gruplarımız kendilerini ifade edebilecek ve kendilerinden bir şey bulacaklardır.

Bu şehir cumhurbaşkanlarının, bakanların, vekillerin ve bürokratların yaşadığı; devlet idaresinin merkezi olmuş bir şehirdir. Bu şehir Cumhuriyetimizin Merkezidir… Bu şehir ANKARADIR BU ŞEHİR ANGARADIR… ANGARA TV ve RADYO ANGARA hepimize HAYIRLI OLSUN…”