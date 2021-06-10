Radyo Angara’nın bu haftaki yayın konuğu Başkan Buran oldu

Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçenin bozuk ve yıpranmış yollarını onarmak için belediyenin öz kaynakları ile asfalt emisyon tesisi kurduklarını açıkladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara’nın bu haftaki yayın konuğu Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran oldu.

“İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Balâ’yı ve Balâ Belediyesinin hizmetlerini anlatan Başkan Buran, “Keçiören Belediyesi ile iş birliği yaparak ilçemizde birçok hizmete imza attık. Bala’yı bir cennet bahçesi haline getirmek için kendi imkânlarımızla 20’den fazla iş makinesi ve hizmet aracı satın aldık. Sokaklarımızda bozuk ve yıpranmış yol kalmasın diye yine kendi imkânlarımızla asfalt emisyon tesisi kurduk. İlçemize bağlı 55 köyümüze hizmet götürmek için makamda oturmuyor, her zaman vatandaşımızla iç içe onların taleplerini dinliyoruz.” dedi.

Başkan Buran, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un örnek bir başkan olduğunu ve birçok konuda Balâ’ya destek verdiğini de söyledi.