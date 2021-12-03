Radyo ve Televizyon bölümü okuyan lise öğrencileri Radyo Angara Tv’yi ziyaret etti

Keçiören Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon öğrencileri Radyo Angara TV’yi ziyaret ederek çeşitli teknik ve yazılımsal çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.

30 kişilik öğrenci grubu ile RTV öğretmenleri Oya Sarkmaz ve Mehtap Kemaloğlu tarafından Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara TV’ye ziyaret gerçekleştirildi. Öğrencilerin pratiklik kazanmaları için yapımcı ve yönetmenler tarafından çeşitli deneyimlerin paylaşıldığı keyifli ziyarette öğrenciler Radyo Angara’ya program konuğu olarak katıldı. Önümüzdeki günlerde yayın hizmetine başlayacak Angara Tv’nin program çekimlerini de izleme fırsatı da bulan geleceğin yapımcıları yayın öncesi ve yayın sonrası stüdyo ve rejide ne tür çalışmaların yapıldığına da tanıklık ettiler. Öğrencilere yemek ikramının yanı sıra telefon tutacağı, dezenfektan, maske, kumbara, hayvan maması ve saksıda çiçek tohumu gibi çeşitli hediyeler de verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise lise öğrencilerinin okulda öğrendiklerini pratik olarak pekiştirmeleri için belediyedeki staj imkânını genişlettiklerini ve hiçbir öğrenciyi geri çevirmediklerini söyledi.

Belediyenin tüm birim ve tesislerinin gençlerin hizmetinde olduğunu da söyleyen Altınok, “Staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerimizin mağdur olmaması için Keçiören Belediyesinin kapılarını sonuna kadar açtık. Her bir öğrencimiz bir Türk bayrağıdır. Özgüvenli bir nesil yetiştirmek için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Radyo Angara TV de geçeceğimizin yapımcı, yönetmen, senarist ve radyocularını yetiştirmek için bir okul görevi görüyor. Burada staj yapan öğrencilerimiz kazandıkları donanımla kendi alanlarına yönelik pek çok şeyi öğrenmiş oluyor.” dedi.