Raftaki fiyatlar tarlaya yansımaya başladı

Tarla ve raf arasındaki fiyat makası her geçen gün daha fazla açılıyor.

Hasatların başlamasıyla birlikte tarla ve raf arasındaki fiyat farkı da açılıyor. Daha önce tarla ve raf arasında makas yüzde 50’nin üzerine çıkmazken, şimdi bu oran yüzde 180’leri bile buldu. Raf fiyatlarında yaşanan sert artışlar artık tarlaya da yansımaya başladı. Fakat hala fiyatlar oldukça yüksek. Geçen yılın mayıs ayında domatesin tarladaki fiyatı 1.34 lira iken, bu yılın aynı döneminde 2.44 liraya yükseldi. Son tüketiciye ise 4.78 liradan satılıyor. Geçen yıldan beri gündemde olan patates ve soğanda da durum farklı değil. Patatesin 2018 Mayıs’taki tarla fiyatı 0.81 liradan, 2.10 liraya kadar çıktı. Raftaki fiyat farkı ise yüzde 108 seviyesinde. Kuru soğanında tarladaki fiyatında yükseliş mevcut. Geçen yıl 0.63 liraya satılan soğanın fiyatı 1.66 liraya ulaşmış. Tezgahlardaki fiyat farkı ise yüzde 97 seviyesinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.95 azalışla 160.80 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13.34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19.93 yükseldi. Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 0.09 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.78, balıkçılıkta yüzde 7.79 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.61 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 4.52 azalış kaydedildi. Alt tarım gruplarından tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar bir önceki aya göre yüzde 4.69, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt yüzde 1.27, diğer ağaç ve çalı meyveleriyle sert kabuklu meyveler yüzde 7.57 artarken, sebzeler yüzde 9.92, lifli bitkiler yüzde 8.04, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6.06 azalış gösterdi. Mayıs ayında endekste kapsanan 82 maddeden 6 madde bu ay endekse girerken, 37’sinin fiyatlarında artış, 27’sinin fiyatlarında azalış oldu. 12 maddenin fiyatlarında ise değişim gerçekleşmedi.

37 ÜRÜNÜN FİYATI YÜKSELDİ

Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 7.57, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4.69, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt yüzde 1.27 artış, lifli bitkiler yüzde 8.04, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6.06 azalış gösterdi. Mayıs 2019’da endekste kapsanan 82 maddeden; 6 madde bu ay endekse girerken, 37 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında azalış, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

DEVLET DESTEKLİ SİGORTA BEDELLERİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 39.3’lük artışla 42 milyar 217 milyon 541 bin 73 lira olarak hesaplandı. Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 88.7 ile kümes hayvanları hayat sigortasında görüldü. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı da yıllık yüzde 9.9 artışla 1 milyon 756 bin 428’e çıktı. Bu dönemde, toplam prim tutarı yüzde 25.9 artışla 2 milyar 50 milyon 635 bin 88 lira, toplam devlet desteği prim tutarı da yüzde 24 artışla 1 milyar 72 milyon 36 bin 127 lira olarak gerçekleşti.