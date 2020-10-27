'Raftingin kardelenleri' şampiyonluk için Munzur Çayı'nın hırçın sularında kürek çekiyor

Tunceli'de 12 kız sporcudan oluşan rafting takımı, dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından biri olan Munzur Çayı'nın hırçın sularında zorlu antrenmanlar yaparak yarışmalara hazırlanıyor.

Tunceli 12 kız sporcudan oluşan rafting takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör gözetiminde Munzur Çayı'nda antrenman yaparak ulusal ve uluslararası yarışmalarda şampiyon olmayı hedefliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkan Tunceli, son yıllarda düzenlenen organizasyonlarla rafting ve kano sporunda adını ülke çapında duyurmaya başladı.

Raftingde geçen yıl Türkiye ve Dünya rafting şampiyonalarına ev sahipliği yapan kentte, bu kapsamda Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik bölümü çalışmalar sonrası uluslararası rafting parkuru ilan edildi.

Kentteki rafting takımı sporcuları da dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından olan Munzur Çayı'nın hırçın sularında şu sıralar kürek çekerek yarışmalara hazırlanıyor.

Raftingdeki yetenekleri ile göz dolduran 12 kız sporcu, yarışmalarda başarı elde etmek için haftanın 6 günü yaklaşık 4 saatlik yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Çayın Mavi Köprü mevkisinde antrenör Ali Ekrem Canpolat gözetiminde bir araya gelen sporcular, Munzur Çayı'ndaki zorlu parkurda kuvvet ve teknik antrenmanı yapıyor.

Güç depolayan sporcular, ilerleyen zamanlarda katılacakları yurt içi ve yurt dışı rafting yarışmalarında birincilikler elde etmek istiyor.

Devletin yatırımları çocukları ve gençleri su sporlarıyla buluşturdu

Takım antrenörü Ali Ekrem Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin su sporlarına çok elverişli olduğunu söyledi.

Devletin yaptığı yatırımlarla yöredeki çocukları ve gençleri rafting sporu ile tanıştığını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"İlimizin doğasına en uygun ve en iyi spor dallarından birinin rafting olduğunu belirtebilirim. Pülümür Çayı ve Munzur Çayı'nın birleştiği noktadan sonra Uzun Çayır Baraj Gölü'ne kadar ulaşan alanda su sporlarıyla ilgili birçok faaliyet yapılabiliyor. Sporcularımız da rafting konusunda gerçekten çok başarılılar ve gayet iyi gidiyorlar. Yaklaşık 4 yıldır katıldıkları rafting yarışmalarında Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadılar."

"Hedefimiz bir gün dünya birincisi olmak"

Canpolat, rafting takımının daha önce de Avrupa'da yarışmaya katıldığını belirterek, "İtalya'da ülkemizi temsil ettiler. Hedefimiz kesinlik bir gün dünya birincisi olmak. Bunun için çalışmalarımızı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Nazlıcan Meriç ise 4 yıldır rafting ile uğraştığını ve hedeflerinin büyük olduğunu anlattı.

Türkiye'de düzenlenen rafting yarışmalarında çok sayıda başarıya imza attıklarına işaret eden Meriç, "Munzur Çayı, Dünya Rafting Şampiyonası'nda da kullanıldığı için uluslararası parkur haline getirildi. Bu da bizim için çok güzel avantaj. Diğer şehirlerdeki sporcular, normal bir parkurda çalışırken, bizler uluslararası bir parkurda çalışıyoruz." dedi.

Sporcu Öykü İgit de rafting yapmanın eğlenceli olduğunu ve Munzur Çayı'nda antrenmanlar yaparak yarışmalara hazırlandıklarını kaydetti.