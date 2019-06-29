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Rahip Brunson'dan 'Türkiye'ye ekonomik yaptırım' çağrısı

Geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan ve ülkesi ABD'ye dönen Rahip Brunson'dan Trump'a tuhaf çağrı
Rahip Brunson'dan 'Türkiye'ye ekonomik yaptırım' çağrısı

Dava sürecinde yaşadıklarının anlatan rahip Brunson, "Hakim özellikle altını çizerek misyonerlik faaliyetleri nedeniyle yargılanmadığımı söyledi ancak terörizmi desteklediğime dair sunulan sözde kanıtların çoğu işim gereği yaptıklarımdı." ifadelerini kullandı.

RAMBO RAHİP DEDİLER

Basının kendisine karşı tavır aldığını belirten Amerikalı pastör, "Beni terörist rahip, ajan rahip, karanlık rahip ve en sevdiğim Rambo rahip şeklinde adlandırdılar." şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından bile kendisinin sorumlu tutulduğu haberleri hatırlatan Brunson, "Türkiye'de yeni normal artık bu. Hükümet de basını destekliyor." dedi.

TÜRKİYE'YE BASKI ARTMALI

Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Türkiye'ye baskı yapmasının gerekliliği konusundaki bir soruya ise rahip Washington'un elindeki ekonomik kozları kullanarak Ankara'ya daha fazla baskı yapması gerektiğini belirtti. Brunson kendisinin bu şekilde serbest bırakıldığını ve bunun için Amerikan hükümetine minnettar olduğunu dile getirdi.

Rahip Andrew Brunson, 2016 yılında terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk suçlarından tutuklanmış ve 2 yıl hapiste kalmıştı. Tutukluğu daha sonra ev hapsine çevrilen rahip 12 Ekim'de serbest bırakılmasının ardından ABD'ye dönmüştü.

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