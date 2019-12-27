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Rahmetli anne-babası için lokum dağıtırken tır çarptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, rahmetli anne- babası için lokum ve bisküvi dağıtırken, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Yılmaz (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Rahmetli anne-babası için lokum dağıtırken tır çarptı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Sunman (31) yönetimindeki 67 UB 170 plakalı TIR'ı, adres sormak için Sütleğen Mahallesi merkezinde durdurdu. Sunman, adresi aldıktan sonra Gömbe Mahallesi yönüne doğru giderken TIR, yolun kenarında elinde lokum ve bisküvi dolu tepsiyle yürüyen Hasan Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, ağır yaralandı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra, Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan evli ve 4 çocuk babası Hasan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Yılmaz'ın cenazesinin yarın Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

'RÜYAMDA RAHMETLİ ANNEMLE BABAMI GÖRDÜM'

Görgü tanığı Sütleğen Mahallesi eski Muhtarı Mesut Uçar, "Hasan Amca 'Dün gece rüyamda rahmetli annemle babamı gördüm' diyerek, marketten satın aldığı bisküvi ve lokumu dolaşarak dağıtıyordu. O anda TIR çarptı" dedi.

Öte yandan TIR sürücüsü Emrah Sunman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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