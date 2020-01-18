Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit'in böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayatını kaybettiği bildirildi.

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi görüyordu.

BÖBREK VE AKCİĞER YETMEZLİĞİ

DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, saatler 21.20'yi gösterirken böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu.

1923 yılında Bursa'da dünyaya gelen Rahşan Ecevit, 1946 yılında Bülent Ecevit ile evlendi.

Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşen bir ailenin kızı olan Rahşan Ecevit, Ankara Lisesi ve Robert Koleji'nden mezun oldu.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı Rahşan Ecevit çok iyi derecede İngilizce biliyordu.