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Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını bildirdi.
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, yasa teklifinin ise Meclisin ilk Genel Kurul toplantısında yasalaşacağını belirtti.

Meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyetini göz önüne alarak bir çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkoç, "Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağolsun. Rahşan Ecevit'in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Teklif, bugün Meclis Başkanlığına sunuluyor. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek.” ifadelerini kullandı.

Özkoç, merhume Ecevit için bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılınacağını, daha sonra da Devlet Mezarlığı’nda toprağa verileceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Rahşan Ecevit'in cenazesinin defniyle ilgili "vasiyetinin yerine getirilmesi" için parti gruplarıyla gereken görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi, Akar, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Rahşan Ecevit'in vefatı dolasıyla Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı arayarak taziye dileklerini sundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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