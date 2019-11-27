  • BIST 105.844
  • Altın 270,729
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,3543
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Rakiplerimiz belli oldu

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi.
Rakiplerimiz belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak26 Kasım 2019 Salı 04:38
  • Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!25 Kasım 2019 Pazartesi 23:47
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Club Brugge25 Kasım 2019 Pazartesi 17:00
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm25 Kasım 2019 Pazartesi 12:29
  • Terim'in Club Brugge öncesi büyük sıkıntısı25 Kasım 2019 Pazartesi 10:09
  • Fenerbahçe Malatya'da 1 puana razı oldu24 Kasım 2019 Pazar 21:16
  • MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu24 Kasım 2019 Pazar 16:39
  • Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı24 Kasım 2019 Pazar 16:06
  • Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu24 Kasım 2019 Pazar 13:08
  • ABD'li boksör Wilder Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı24 Kasım 2019 Pazar 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti