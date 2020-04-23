Ramazan ayı öze dönüş ve kulluk bilinci için büyük fırsat

Türk Diyanet Vakıf Sen Başkanı Ünal, Ramazan ayının kulluğumuzu hatırlamak ve özümüze dönmek için büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek, “Dünün muhasebesini yaparak, hatalarımızdan, günahlarımızdan bir daha yapmamak üzere tövbe edip af dilemeliyiz” dedi.

Türk Diyanet Vakıf Sen Başkanı Nuri Ünal Ramazan ayının önemi hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının , yardımlaşma, bağışlanma ve merhamet ayı gibi müstesna birçok özellikleri ve güzellikleri içinde barındırdığını hatırlatan Ünal, “Bu ayda iyilikler çoğalır, kötülükler azalır. Bu ayda bol bol tevbe edip Rabbimizden af dilemeliyiz. Bu ay kulluğumuzu hatırlamamız ve özümüze dönmek için büyük bir fırsattır” dedi.

BİRÇOK GÜZELLİKLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRIYOR

Ramazan ayının; Kur’an, sabır, yardımlaşma, bağışlanma ve merhamet ayı gibi müstesna birçok özellikleri ve güzellikleri içinde barındırdığını söyleyen Ünal, bu ayın müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti. “Ramazan ayı; teravih, sahur, oruç ve iftarlarla dolu dolu geçen, her an Allah’ı düşünmemize vesile olan bir aydır” diyen Ünal, “Kur’an’la en fazla iç içe olunan bir zamandır. Daha iyi bir kul, daha iyi bir insan, ahlaklı bir insan olmak için en fazla çabanın gösterildiği bir aydır” diye konuştu.

MUHTAÇ OLANLARIN EN FAZLA GÖZETİLDİĞİ AY

Ünal, “Peygamberimizin (sas) “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur” diye buyurduğu bir aydır. Sorumluluğun, sabrın, insani değerlerin ve güçlü bir iradenin hakim olduğu en önemli zaman dilimidir Ramazan. Bir ay boyunca da olsa insanlar, hayırda birbirleriyle yarış yaparlar. Kimsesizlerin, yetimlerin, öksüzlerin, dara düşmüşlerin ve muhtaç olanların en fazla gözetildiği aydır”

İYİLİKLER ÇOĞALIR, KÖTÜLÜKLER AZALIR

“İnsanların dizginlenemeyen hırslarının yok edildiği bir aydır. Nezaketin, sevginin, saygının ve birbirini anlamanın zamanıdır. Affetmenin, müsamahanın ve birbirlerini dinleyip esenliğe kavuşmanın ayıdır. Bu ayda, iyilikler çoğalır, kötülükler azalır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Dünya durdukça da bütün insanlığa rehber olacaktır ve onu aydınlatacaktır” İfadelerini kullandı.

EVLERİMİZDE VE GÖNÜLLERİMİZDE YAŞATALIM

Bu sene Ramazan ayına buruk bir şekilde girildiğini hatırlatan Ünal, “Bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yayılan Kovid-19 virüsü, bütün hayat şartlarını değiştirdi ve kısıtladı. Cemaatle namaz ve Cuma namazı bile kılınamaz oldu. Çoluk çocuk Ramazan ayında camileri doldurarak kılınan teravih namazları ne acıdır ki bu sene evlerimizde kılınacak. Camilerimiz mahzun, insanlarımız hüzünlü. O coşkuyu, bu sene evlerimizde ve gönüllerimizde yaşatacağız.”

TÖVBE EDİP AF DİLEYELİM

“Dünün muhasebesini yaparak, hatalarımızdan, yanlışlarımızdan, günahlarımızdan bir daha yapmamak üzere tövbe edip af dilemeliyiz. Kulluk sorumluluğumuzu tekrar hatırlamalıyız. İnsanoğlunun, gözle görülmeyen bir virüs karşısında ne kadar aciz kaldığını idrak ederek, kendimize çeki düzen vermeliyiz.“

RAMAZAN AYI FIRSATTIR

“Yüce Allah ‘İnsanın başıboş bırakılmayacağını’ bildiriyor. İnsan olarak bizlere bir görev ve sorumluluk yüklendiğini belirtiyor. Öncelikle insanın, yaratılışının gereğini yapmakla mükellef olduğunu hatırlatıyor. İnsan olarak, Allah’a, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemizi emrediyor. “Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini” bizlere bildiren Sevgili Peygamberimiz’e (sas) layık bir ümmet olabilmek için çalışmalıyız. Ramazan ayı bunun için bir fırsattır. Tefekkür etmeye ve tekrar özümüze dönmeye de bir vesile olabilmelidir” şeklinde konuştu.

HIRS, MAKAM, MEVKİ VE ÇIKAR

“Günlük koşuşturmalardan, hırs, makam, mevki, para ve çıkar ilişkilerinden insanlar yoruldu. Hem kendisini unuttu, hem çevresini ve hem de niçin yaratıldığını unuttu” diyen Ünal, insanoğlunun ne kadar güçlü veya teknoloji alanında ileri de olsa, şu anda bir virüsün insanlığı hapsetmiş olduğunu söyledi.

RABBİMİZE DÖNÜP KULLUĞUMUZU HATIRLAMALIYIZ

Ünal sözlerine şöyle devam etti, “Ramazan ayını fırsat bilerek, evlerde olduğumuz bu günlerde, bu koşuşturma içerisinden ara vererek, kendimize ve Rabbimize dönebilmeliyiz. Oruçlu olmanın bizlere kattığı manevi hazzı doya doya yaşayabilmeliyiz. Yüce kitabımız Kur’an’ı okuyarak, anlayarak ve yaşantımıza tatbik ederek kulluğumuzu hatırlamalıyız.”

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

“Böyle bir zamanda, birbirimizi dışlamadan, anlayabilen, seven, saygıdan ödün vermeyen, dualarımızda birbirini unutmayan, bir, beraber ve bütün olabilmeliyiz. Dinimizin, kültürümüzün ve milletimizi bir tutan değerlerine sıkı sıkı sahip çıkmalıyız. O güzelliklere geleceğimiz çocuklarımıza aktarabilmeliyiz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA