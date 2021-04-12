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Ramazan ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda yoğunluk

RAMAZAN ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'na gelenler yoğunluk oluşturdu.
Ramazan ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda yoğunluk

Ramazan ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği yaşandı. Mısır Çarşı'sında kuruyemişçiler, kahvaltıcılar ve kahvecilerin önünde yoğunluk oluştu. İftariyelik ve sahurda yemek için bir şeyler almaya gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Ramazan öncesi alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Zekeriya Aksakallı, "Hurma ve kahvaltılık aldım. Şimdi de kahve alacağım. Kalabalık korkutsa da yapacak bir şey yok." dedi. Afet Varol ise, "Ramazan alışverişine çıktım. Sahurda tost yapmak için sucuk alacağım. Bir de kahve aldım. Bugün ramazana son gün kala yoğunluk olmaz diye çıktım. Ama çok yoğun olduğunu gördüm. Şimdi hemen eve gideceğim" diye konuştu. İnci Çuvalcı, "Ramazan'ın birinci günü gelmeden bir şeyler almak istedim. Peynir, zeytin aldım. Ancak Eminönü oldukça kalabalık. Her ne kadar maske taksam da yine de sosyal mesafe kurallarına uyamıyoruz. Eve gidince hemen duşa gireceğim" dedi.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMUYOR"

Mısır Çarşısında esnaf olan Mehmet Memiş, "Bugün yoğunluk var. Kısıtlama öncesi de vardı. Ancak Ramazan'a bir gün kalması nedeniyle yoğunlukta artış var. Vatandaşlar en çok az tuzlu tel peyniri, eski kaşar, beyaz peynir, çeçil peyniri ve zeytin alıyor" diye konuştu.

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