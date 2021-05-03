  • BIST 1.398
  • Altın 475,967
  • Dolar 8,3192
  • Euro 10,0051
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Ramazan ayında esnafa destek

Yenimahalle Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren ilçe esnafını yalnız bırakmadı.
Ramazan ayında esnafa destek

Ramazan ayının gelmesi ile taksici esnafına Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştiren belediye ekipleri şimdide 1 yıldır mali açıdan sıkıntılı günler geçiren bay bayan kuaförleri, kahvehane çalışanları ve dolmuş esnafına yardım kolisi dağıttı.

870 kuaför, 164 kahvehane ve 110 dolmuş esnafına yardım kolisi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başından bugüne ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren 870 kuaför dükkanına bin 400 ramazan kolisi ulaştırdı. Bunun yanında ekonomik olarak 1 yılı aşkın süredir sıkıntılı günler yaşayan kahvehane çalışanlarını da unutmayan belediye, ilçede bulunan 164 kahvehaneyi tek tek ziyaret ederek 328 adet Ramazan kolisi dağıttı. Öte yandan Yenimahalle bölgesinde durağı bulunan 112 dolmuş esnafına da belediye ekipleri tarafından yardım kolileri teslim edildi.

Ramazan ayında esnafa yönelik hayata geçirilen sosyal yardım projelerinin dışında vatandaşlar için de çalışma yürüten Yenimahalle Belediyesi, Derman Market aracılığı ile ihtiyacı olan ailelere destek olurken, pandemi sürecinde evlere yemek dağıtımı ve hastane bahçelerinde çorba ve kumanya dağıtımı gibi hizmetleri de aralıksız sürdürüyor.

Yaşar, “Tüm gücümüzle vatandaşın yanındayız”

Yenimahalle’de zor gününde vatandaşın yalnız bırakılmadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Pandemi nedeniyle gerek esnafımız gerekse vatandaşımız çok zor günler geçiriyor. Devletin yetkili kurumları tarafından alınan kapanma kararı nedeniyle günlük ücret kazanarak hayatını devam ettiren birçok vatandaşımız büyük zorluk çekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak kendi imkanlarımız ve yetki çerçevemiz içerisinde bu sıkıntılı süreçte vatandaşı yalnız bırakmıyor, esnafımıza ve ilçe sakinlerine elimizden gelen desteği veriyoruz. Hep birlikte gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak, ihtiyaç sahibi vatandaşa birlikte destek olarak bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’a trafik eğitim pisti ve parkı03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:40
  • Hem taziye evi hem sağlığı merkezi03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:39
  • Kızılcahamam rengarenk03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:38
  • Etimesgut Belediyesi iş başında03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:36
  • Spor tesisiler yenileniyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:34
  • Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:32
  • Altındağ’da tapu işine kolaylık03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:31
  • Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk kazma vuruldu03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:29
  • Satıkadın Mahalle Kültür Evi’nde kollar sıvandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:28
  • Etimesgut Belediyesi tam kapanmada da görevinin başında01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti