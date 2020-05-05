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Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı Müslüman oldu

Kayseri'de yaşayan Danimarkalı 22 yaşındaki Malene Goldbeak Jorgersen ramazan ayının atmosferinden etkilenerek Müslüman oldu.
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı Müslüman oldu

Kayseri’de Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı Malene Goldbeak Jorgersen, Müslüman olarak ‘Zehra’ ismini aldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde turizm sektöründe çalışan Kayserili Mustafa Apılı, burada Danimarkalı 22 yaşındaki Malene Goldbeak Jorgersen ile tanıştı. Nişanlanan çift daha sonra Kayseri’ye geldi. Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı Malene, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida töreniyle şehadet getirerek Müslüman olan Malene, ‘Zehra’ ismini aldı.

RAMAZAN AYINDAN ETKİLENİP MÜSLÜMAN OLDU

Törende konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Böylesine güzel bir ayda, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı içerisinde evlerimizde ruhlarımızın sıkıldığı bir zaman diliminde Ramazan bütün merhameti ile gönüllerimizi hoş edecek iklimi ile geldi. Birde Ramazan ayı içerisinde böyle bir ihtida merasimi hüznümüzü ortadan kaldıracak, neşemizi ve mutluluğumuzu sağlayacak bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Zehra, Müslümanların diyaloglarından, ibadetlerinden, Ramazan’ın bu manevi ikliminden etkilenerek Müslüman olma isteğini bildiriyor” ifadelerini kullandı.

Malene ise, “Müslümanların oruç tutması çok güzel, çok hoşuma gitti. Fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. Kimin parası olduğunu, kimin aç susuz kaldığını anlıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben Danimarka’dayken kendimden başka kimseyi düşünmüyordum ama burada oruç tutunca aç susuz insanların halini daha iyi anlayabiliyorum” dedi.

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