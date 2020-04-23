Ramazan ayının fazileti! Oruç ne aman farz kılındı? Hadisler ve ayetler yapılacaklar

Yüce Allah (C.C.) buyuruyor ki: «Ey Mü’minler; Sizden öncekilere oldugu gibi, size de günahlardan korunasınız diye, oruç tutmak farz kılınmıştır.» (Bakara – 183)

İleri sürüldügüne göre, her ümmete Ramazan Orucu tutmak farz kılındı. Fakat zamanla kendileri bu farzı yerine getirmekten kaçındılar.

Ramazan kelime anlamı nedir?

Bagavi’nin ileri sürdügüne göre. «Ramazan» kelime olarak «Remza» kökünden türemis bir isimdir ve kızgın taş mânâsına gelir. Çünkü araplar şiddetli sıcak günlerde oruç tutarlardı. Aylara isim verdikleri zaman, oruç ayı şiddetli sıcaklara rastladığı için, adı «Ramazan» kondu.

Başka bir görüşe göre de, yakıcı mânasina gelen Ramazan bu ayın günâhları eritmeye vesile olması yüzünden oruç ayına isim olarak takıldı.

Oruç ne zaman farz kılındı?

Ramazan Orucu, Hicret’in ikinci yılında farz kılındı. Kesin bir İslami vecibe oldugu apaçık bulundugu için farz oldugunu inkâr eden kâfir olur. Ramazanin faziletini belirten hadisler çoktur.

Hadisler ışığında Ramazan ayı

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

« Ramazanin ilk gecesi girince, bir ay boyunca bir tanesi bile kapanmamak üzere, bütün cennet kapilari açılır ve Allah’ın emri uyarınca şöyle seslenilir:

«Ey hayır arayıcısı gel! Ey kötülükte ileri giden, kendine gel! Günahlaının afvedilmesini dileyen yok mu ki, günâhları afvedile! Bir istegi olan yok mu ki, dileği yerine getirile! Tevbe eden yok mu ki, tevbesi kabûl oluna!

Bu davet, tanyeri ağarana kadar devam eder. Allah her bayram gecesi bir milyon kişiyi cehennemden âzâd eder.»

Selman-i Fârisî buyurur ki; «Şaban ayının son günü Peygamberimiz bize hitab ederek şöyle buyurdu:

«Ey insanlar! Sizi büyük bir ay gölgesi altına almak üzeredir. İçinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Allah, o ay içinde oruç tutmayı farz ve gecelerini ibadetle geçirmeyi nafile kılmıştır.

Kim bu ayda bir hayır işlerse başka zamanda bir farzı yerine getiren gibidir. Bu ayda bir farzı yerine getirirse başka zamanlarda yetmiş farz yerine getiren gibidir.

Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükafatı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır, içinde mü’minin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse, bîr köle azad etmiş gibi sevab kazanır ve günahları bağışlanır.»

Selmân-i Farisî buyurur ki: «Bu sırada; Yâ Rasûlallah, hepimizin oruçluyu iftar ettirmeye varlığı yetmez.» dedik.

Peygamberimiz sözlerine şöyle devam buyurdu:

«Allah, o sevabı, oruçluyu bir yudum süt, bir içim su ve bir hurma ile iftar ettirene de verir. Kim oruçlunun karnını doyurursa bu onun günahlarının bağışlanmasını sağlar, Allâh ona benim havzimdan bir kere içirir de artık hiç susamaz olur. Ayrıca oruçlunun mükâfatından hiç bir şey eksilmeksizin onunki kadar sevab kazanır. »

Bu ayın başı rahmet, ortası bağış ve sonu cehennemden kurtuluştur.

Ramazan ayında yapılacaklar

Kim bu ayda kölesinin işini hafifletirse Allah onu cehennemden azad eder.

Bu ay içinde dört şeyi çokça yapın. İkisi ile Rabbimizin rızasını kazanırsınız. Diğer ikisi de sizin için kaçınılmaz ve ihmat edilmez ihtiyaçlardır.

Rabbinizin hoşnutluğunu kazandıran iki şey, Allâhtan baska ilâh olmadığına şahadet etmek ve O’na istiğfar etmektir. Sizin için kaçınılmaz ve ihmal edilmez olan diğer iki şey de, Rabbinizden cennet istemeniz ve sizi cehennemden korumasını dilemenizdir.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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