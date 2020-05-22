  • BIST 102.540
  • Altın 380,525
  • Dolar 6,8015
  • Euro 7,4133
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 19 °C
»

Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek

Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.
Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliğe sebep oldu. Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Kovid-19 sürecinde ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan İslam alemi, bu bayrama eski alışkanlıklarından uzak girecek.

Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de arife gününden itibaren 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan karar gereği bayram namazı kılınamayacak. Aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin hoş edildiği bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Kutlamalar bu sene telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak.

Bayramlarda en çok yol gözleyen 65 yaş ve üzerindekiler bayramın ilk günü 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkabilecek. Bayram öncesi memleketlerine gitme imkanı tanınan ve seyahat belgesi başvuruları onaylanan 65 yaş ve üzerindekiler bayramı memleketlerinde geçirebilecek.

Şeker için komşularının ya da hiç tanımadıklarının kapısını çalan çocuklar da bu yıl eski sevinçlerinden uzak bir bayram geçirecek.

Arife gününden itibaren yoğunluk yaşanan kabristanlar da bu sene sessizleşecek. 

"Nerede o eski bayramlar"
Türkiye'de son dönemde herkesin ısrarla sorduğu birçok reklama konu da olan "Nerede o eski bayramlar" sorusu bu bayram daha da anlam kazanacak. Akraba komşu ziyaretleri yerine birer tatil imkanı gözüken bayramlarda ziyaretlerin azalması, bunun yerine telefonla bayram kutlamalarının artması şimdi bu salgın döneminde karşımıza çıkacak.

Sadece yaşlıların değil, orta yaştakilerin de dile getirdiği eski bayramlarda hazırlıklara çok önce başlanırdı. Bayram temizlikleri yapılır, hazır tatlılar yerine baklavalar evlerde açılırdı. Börekler, yaprak sarmaları ve çeşitli ikramlar bayram ziyaretlerinde tüketilmek için yapılırdı.

Geniş aile sofralarının kurulduğu eski bayramlarda el öpenlerin sayısı daha fazlaydı. Yaşlıların kapıları daha fazla çalınır ve sokakta çocukların sesleri daha fazla duyulurdu.
Ziyaret edilemeyen yakınların bayramı içindeki birkaç fotoğrafla kartpostallar aracılığıyla kutlanırdı.

Kovid-19 sürecinde tüm bu alışkanlıklardan ayrı geçirilecek olan Ramazan Bayramı ise "Nerede o eski bayramlar" sözünü güçlü bir şekilde hatırlatacağı benziyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı21 Mayıs 2020 Perşembe 16:56
  • Osmanlı'dan miras tarihi lezzetlere online talep arttı21 Mayıs 2020 Perşembe 16:55
  • Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı21 Mayıs 2020 Perşembe 16:55
  • THY'den HES kodu ile uçuş açıklaması21 Mayıs 2020 Perşembe 16:53
  • Tarım işçileri iftar saatine kadar seralarda ter döküyor21 Mayıs 2020 Perşembe 15:43
  • Turizm sektörü haziran ayından umutlu21 Mayıs 2020 Perşembe 15:30
  • Saç sakal tıraşından kazandığı parayla kaz çiftliği kurdu21 Mayıs 2020 Perşembe 15:06
  • Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği21 Mayıs 2020 Perşembe 14:41
  • Türkiye'den Hafter'e uyarı21 Mayıs 2020 Perşembe 14:39
  • Çay üreticileriyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı21 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti