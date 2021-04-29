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Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde bulunan bin 300 mezarlıkta kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı. 
Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar temizleniyor

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreçte daha temiz ve sağlıklı bir Başkent için 7/24 esasına göre çalışma yapan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçe mezarlıklarında detaylı temizlik ve bakım çalışması yürütüyor. 

120 PERSONELLE BAKIM VE TEMİZLİK
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6’şardan 20 ekip toplamda ise 120 personel mezarlıkları ziyarete hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.   

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Şu ana kadar mahalle (köy) ve şehit mezarlıkları dahil 410 mezarlığın temizlik işleri tamamlanırken, ekipler; Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle’deki mezarlıklarda ise bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 

Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma aynı anda gerçekleştirilirken, ANFA ekipleri Ramazan Bayramına kadar Akyurt, Bala, Çamlıdere, Elmadağ, Evren, Kalecik ve Nallıhan ile birlikte tüm mezarlıkların temizlik ve bakım işlerini tamamlamayı planlıyor. 

Tam kapanma süreci nedeniyle mezarlıklar Ramazan Bayramı sonrası ziyarete açılacak. 

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