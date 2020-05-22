Ramazan bayramı ve kısıtlamalar

Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak için ne gibi kararlar alındı? Bu konuda tüm merak edilenler haberimizde.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yasakta marketler ne zaman açık olacak?

Kısıtlamada şehitlikler açık olacak mı?

Kısıtlamada muaf olanlar için toplu taşımalar hangi zamanlarda çalışacak?

65 yaş üstü kısıtlamada ne zaman dışarı çıkabilecek? tüm sorularınızın cevabını sizler için haberimizde derledik.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 23 Mayıs yani Arefe gününden itibaren başlayacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi günler marketler açık olacak? 65 yaş üstü kısıtlamada sokağa çıkabilecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde.

Ramazan Bayramı, sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında evlerde kutlanacak. 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 24.00’da başlayacak kısıtlama 26 Mayıs gece yarısına kadar devam edecek.

Yasakta marketler ne zaman açık olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler belirli gün ve saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.



23, 24, 25 ve 26 Mayıs günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

23, 24, 25 ve 26 Mayıs günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23, 24, 25 ve 26 Mayıs günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26 Mayıs Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar sokağa çıkabilecek.

24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri dışarı çıkabilecek.

Evlatlarından uzakta olan anne ya da babalar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile görüşebilecekler. Mahkeme kararını ibraz etmek zorunlu olacak.

Kısıtlamada şehitlikler açık olacak mı?

24 Mayıs Pazar yani bayramın birinci günü olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri ziyaret edebilecek. Şehit yakınlarının şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler 23 Mayıs tarihinde 07.00-20.00 saatleri arasında, 24-25-26 Mayıs tarihlerinde 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında, TCDD’ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. 23 Mayıs Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-