  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Ramazan davulu ve davulun tarihteki önemi

Davul tarihteki en eski enstrümanlardan biridir. Sümerler’e ait yapılan kazı çalışmalarında toplumun önde gelen memurlarından olduğu tahmin edilen kişi tasvirlerinde davul çalan insanlar da görülmüştür.
Ramazan davulu ve davulun tarihteki önemi

Tarihte def ile davul aynı isimle adlandırılsa da davul ile defi ayıran davula sonradan tokmağın ilave edilmiş olmasıdır.
Dilimize davul Arapça’dan geçmiştir. Arapça’da tabl olarak adlandırılan davul, dilimizde de tabul, tavul, tavıl gibi değişimlerin ardından davul ismini almıştır. 

Davulun Türk tarihindeki yeri nedir?

ramazan-davulcusu-saman.jpg
İslamiyet öncesi Türk yaşantısında da davul çok kullanılan müzik aleti arasındadır. Gök tanrı inancına sahip olan Türkler, Şamanizm'e inanmış Moğollarla kültürel alışverişler de bulunmuşlardır. Bu da belli başlı materyallerin değiş tokuşuna sebep olmuştur. Şamanizm’de davul(def gibi elle çalınan olanı) kutsal bir alettir. Tıpkı Yunan mitolojisindeki lir gibi özel bir yeri vardır. Şamanizmde davul, Tanrı’nın mesajlarında aracı olan kutsal bir çalgı olarak adlandırılır.

ramazan-davulcusu4.jpgİslamiyet öncesi Türk tarihi hakkında yazılı ilk kaynağımız olan Orhun Yazıtlarındaköbürge’ denilen bir çeşit davuldan bahsedilir. Köbürge, kağanın hakanlığının delillerindendir.

İslamiyet sonrası Türk tarihinde de davul çalmak önemli bir gelenektir. Selçuklu ve Osmanlı’nın yanı sıra birçok Müslüman Türk devletinde hükümdarlık işareti olarak davul çalınmıştır. Nevbet adı verilen davulla yeni padişahın ilanı halka yapılırdı. Tahta geçen sultan, adına hutbe okutur, para bastırır ve nevbet çaldırırdı. 

Günümüzde davulun kullanım alanları
Çok değil bundan 50 sene kadar önce de davul ahalinin dikkatini toplamak için kullanılan bir çeşit iletişim aracı olarak da kullanılmaktaydı. Merkezi yönetimden gelen haberler ilçe, taşra ve köylerde tellal adı verilen kişiler tarafından duyuruluyordu. Tellal da bu duyuruyu yapmadan önce halkın dikkatini toplamak için davul çalıyordu. 
Günümüzde de davul halâ önemini korumaktadır. Özellikle Orta ve Kuzey Anadolu’da düğünlerde kullanılan ilk enstrüman zurna ile beraber kullanılan davuldur. 

Ramazan davulu geleneği
Davul, günümüzde sadece düğünlerde değil hoş bir geleneği sürdürmek amacıyla Ramazan’da da çalınmaya devam ediyor. Ramazan’da davul çalarak insanları sahura kaldırmak uzun süredir devam ediyordu. Yalnız bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan davulu uygulaması devam ediyordu. 

ramazan-davulcusu2.jpg

Ramazan davulunun tarihi
Ne zamandır uygulamada olduğu bilinmeyen Ramazan davul adeti tahminen Osmanlı’nın kurulduktan sonraki evrede başladığı tahmin ediliyor. Tarihi kaynaklarda Ramazan davulu en son evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde görülüyor. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?24 Nisan 2020 Cuma 19:45
  • Evde bunalan vatandaşlar bahçelere koştu24 Nisan 2020 Cuma 18:25
  • Evde teravih namazı kılınır mı?24 Nisan 2020 Cuma 18:16
  • Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve getiriyor?24 Nisan 2020 Cuma 17:09
  • Sessizliğe bürünen protokol yolu’nun davetsiz misafirleri24 Nisan 2020 Cuma 16:07
  • Evde pide ekmeği nasıl yapılır?24 Nisan 2020 Cuma 15:27
  • Evde oynanabilecek oyunlar...24 Nisan 2020 Cuma 15:26
  • 100 Bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişi ne zaman?24 Nisan 2020 Cuma 11:16
  • Ramazan ayı öze dönüş ve kulluk bilinci için büyük fırsat24 Nisan 2020 Cuma 04:08
  • 50 yıllık sevimli misafir24 Nisan 2020 Cuma 03:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti