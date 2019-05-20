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Ramazan eğlenceleri festivalinde yok yok

Başkent Ankara Meclisi ve Anadolu Kültür ve Sanat değerlerini anlama derneği tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Festivali’nde kültürel sanatsal birçok etkinliğe imza atılıyor. 
Ramazan eğlenceleri festivalinde yok yok

Anatolium AVM ve Nata Vega AVM’nin açık otoparklarının bulunduğu alanda her iki AVM ve Mamak Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Kültür ve sanat festivali Ramazan ayının ilk haftasıyla birlikte başladı. Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek olan Festivalle ilgili olarak açıklama yapan Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan “Öncelikli amacımız atalarımızdan kalan kadim ve köklü kültürün binlerce yıllık hazinesini gençlerimize hatırlatarak buradan aldıkları güvenle daha üretici ve yaratıcı bir nesil olmalarını sağlamak” dedi. 

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Yeme içme, Halk oyunları Geleneksel sanatlar ve sandığımızda ne varsa gelecek nesillere doğru bir şekilde tanıtmak, anlatmak böylece kültürümüzün yozlaşmasına engel olmak istediklerini de belirten Arıkan “Bu vesile ile tüm ziyaretçilerimiz inde mübarek Ramazanını kutluyor, ramazanı şerifin ülkemiz ve İslam alenime hayırlara vesile olmasını diliyoruz dedi. 
Yoğun bir ziyaretçi trafiği bulunan festival de eski Ramazanlarda olduğu gibi, Meddah, Karagöz oyunu eğlencebaz, kukla gösterileri, ateşbaz, sihirbaz ve mini sirk gösterilerinin yanı sıra semazen gösterileri de yer alıyor. Ayrıca her akşam Ankara türkülerinin yer aldığı bir birinden değerli yerel sanatçıların katıldığı canlı müziklerle dinletiler yapılıyor. 

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