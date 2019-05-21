Ramazan öncesi ve sonrası gıda fiyatlarının durumu

Üreticide kuru kayısı 8 buçuk lirayken yüzde 350 artarak markette 38 liraya satılıyor. Kuru incir ise üreticiden 15 liraya çıkarken yüzde 300 artışa uğrayarak markette 60 liraya satılıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında Ramazan öncesi ve sonrası gıda fiyatlarının durumunu değerlendirdi. Buna göre Ramazan ayında 19 üründe fiyat artarken 15’inde fiyatlar düştü. Hem tarlada hem de markette fiyatı en çok artan limon 21 zamlanarak 6 buçuk liradan 8 liraya çıktı. Ramazan’da indirimin lideri ise kuru soğan oldu. Soğanın kilosu markette yüzde 52 düşerek 6 liradan 3 liralara kadar geriledi.

RAMAZANDA KURU SOĞANIN FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Fiyatı son aylarda sıkça gündeme gelen soğan, 7-8 liraya kadar çıkmıştı. Ramazan ayında ise bu durum kuru soğan açısından tam tersi oldu. Soğanın kilosu 3 liraya kadar geriledi. TZOB Başkanı Bayraktar’ın açıkladığı verilere göre kuru soğan son 1 ayda fiyatı yüzde 52 düşerek diğer gıda ürünlerine göre fiyat düşüşünde birinci oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31,91 ile kabak, 5 liradan 3 buçuk liraya düşerek, yüzde 27,48 ile domates 8 liradan 5 buçuk liraya düşerek, yüzde 23,33 ile sivri biber 7 buçuk liradan 5 buçuk liraya düşerek, yüzde 20,46 ile marul, yüzde 17,63 ile patates, yüzde 6,93 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,43 ile yeşil mercimek, yüzde 5,19 ile salatalık, yüzde 4,65 ile yumurta, yüzde 4,15 ile maydanoz, yüzde 2,33 ile yeşil soğan, yüzde 2,26 ile kuru üzüm, yüzde 1,69 ile nohut, yüzde1,46 ile kuru kayısı takip etti.

RAMAZAN’DA FİYATLAR ÇOĞUNLUKLA ARTTI

Ramazan’dan önce Nisan ayının sonundan itibaren piyasanın nabzını tutan TZOB’un verilerine göre son 1 ayda 19 üründe fiyatlar artarken 15’inde düştü. Markette yalnızca 3 üründe fiyat sabit kaldı. Üreticide 11 ürünün fiyatı düşerken 8’ininde fiyatı arttı. Ancak üretici yaşanan bu düşüşler market fiyatlarına yansımadı.

KURU KAYISI VE İNCİR SOFRAYA KADAR 4’E KATLANIYOR

Ramazan’ın vazgeçilmezi iftariyelikleri başında gelen kuru kayısı ve kuru incirin üretici fiyatı ile market fiyatı arasında ise adeta uçurum var. Üreticide kilosu 8 buçuk lira olan kuru kayısı markete gelene kadar yüzde 351 gibi bir artışa uğrayarak 38 liradan satılıyor. Kuru incir ise üreticide 15 liraya satılırken yüzde 300’lük bir artışla markette kilosu 60 liraya satılıyor. Sofralara gelene kadar 4 kat katlanıyor.

LİMON MARKETTE LİDER

Ramazan öncesinden itibaren bu ayın ortasına kadar hem üreticide hem de markette fiyat en çok artan ürün yüzde 21’le limon oldu. Limonun kilosu 6 buçuk liradan 8 liraya kadar yükselirken süt de listede ikinci sırada yer aldı. Sütün litresi ise yüzde 17 artışla 5 buçuk liradan 6 buçuk liraya çıktı.

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

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