Ramazan paylaşmaktır

Kızılay Menekşe Sokak esnafı Ramazan’ın ruhuna uygun olarak her yıl sokaklarında bir iftar yemeği düzenliyor. Esnaf, “Ramazan birlik beraberliktir, paylaşmaktır, aynı sofrada oturmaktır” diyor.

Kızılay Menekşe Sokak esnafı 8 yıldır düzenli olarak toplanıp sokaklarında iftar yapıyor. Yaklaşık 70, 80’e yakın esnaf kaldırımlara sofra hazırlayarak hep birlikte orucunu açarken yoldan geçenleri de sofralarına davet ediyor. Ramazan’ın ruhunu böyle yaşatmak istediklerini belirten esnaf Günhan Soydan, “Ramazan birlik beraberliktir. Burada sokak esnafı olarak bu ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah seneye sayımız daha da artacak” diye konuştu.

8 YILDIR DÜZENLİ OLARAK YAPIYORUZ

Esnaf Soydan 8 yıldır düzenli şekilde sokak buluşmalarını yaptıklarını dile getirerek, “Başlarda 3 kişiydik. Sonra seneden seneye yayıldık. 8 yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Geleneksel hale getirdik diyebiliriz. Şimdi sokaktaki çoğu esnaf arkadaşımız bu iftara katılıyor. Amacımız diğer arkadaşlarımızı da alarak sokağımızın tamamını bir masada buluşturmak” diye konuştu.

RAMAZAN’IN RUHUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE

Soydan, “Ramazan’ın ruhunu kurduğumuz sokak sofralarıyla yaşatmak istiyoruz. Ramazan birliktir, beraberliktir bunu en layığıyla senede 1 kez hep beraber iftar yaparak yerine getirmek istiyoruz. Yoldan geçenleri de soframıza davet ediyoruz. Burada herkes birbirinin misafiridir, davetlisidir.”

LOKANTA SAHİBİ ARKADAŞTAN MÜSAADE ALDIK

Soydan, “Çok önemli bir konuyu da belirteyim. Sokağımızda hemen karşımızda bir arkadaşımızın lokantası var. Tabi biz burada sofra kurunca ona da danışmak istedik. Müsaade aldık. Sağ olsun hemen kendisi, ‘Bizim sizlere yapabileceğimiz bir yardım var mı?’ diyerek karşılık verdiler. Burada hep beraberiz.”

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

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