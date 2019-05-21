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“Ramazan Sokağı” coşkulu başladı

Çankırı Belediyesi, Ramazan’da geleneksel hale getirdiği “Ramazan Sokağı” etkinliklerini başlattı. 
“Ramazan Sokağı” coşkulu başladı

Karatekin Parkı’na kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatıldığı etkinliğin ilk gününe Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de ailesi ile birlikte katıldı. Esen, vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. 

Çankırı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri bu yıl da aynı coşku ile başladı. Ramazan ayı süresince hava durumuna göre Cuma ve Cumartesi günleri Karatekin Parkı’nda saat 21.00’den sonra başlayacak Ramazan Sokağı, ilk gününde birçok vatandaşa ulaştı. İftar sonrası dışarı çıkan Çankırı halkı, orta oyunu, meddah, Hacivat Karagöz gösterilerini izleyip yöresel masalları dinledi. Çocuklar ise Belediyenin ikram ettiği macun ve pamuk şeker ile patlamış mısırın tadını çıkardı. Ramazan Sokağı’nda ayrıca kaligrafi ve çocuklar için yüz boyama standı da oluşturuldu. Ramazan Sokağı’nın hava koşulları göz önünde bulundurularak Ramazan ayı süresince Cuma ve Cumartesi günleri kurulacağı bildirildi. 

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