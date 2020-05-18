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Ramazan sokağı otobüse taşındı

Kayseri'de Talas Belediyesi, geleneksel ramazan sokağını üstü açık otobüste canlandırıldığı etkinliklerle ilçe halkının ramazan eğlencesi geleneğini yaşamalarını sağlıyor.
Ramazan sokağı otobüse taşındı

Kayseri'de Talas Belediyesi, konoranivürs tedbirleri kapsamında bu yıl gerçekleştiremedikleri ramazan eğlencelerini üstü açık otobüse taşıyarak, mahalle mahalle gezip, vatandaşları bu gelenekten mahrum bırakmıyor.

Ramazan ayında Talas ilçesine kurulan ve her yıl iftar sonrası binlerce kişinin uğrak noktası olan Ramazan Sokağı, bu yıl koronavirüs tedbirleri sonucu sekteye uğrasa da Talas Belediyesi, bu geleneği özel olarak donatılan "Ramazan Otobüsü" ile sürdürüyor.

"Hayat eve sığar" sloganıyla donattığı üstü açık bir otobüs içerisinde müzik yapan fasıl ekibi hava şartları el verdiği sürece her gün iftardan sonra ilçede belirlenen noktalarda tasavvuf, Türk sanat ve halk müziği dinletisi sunuyor, evde kalan ilçe sakinlerinin eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Sanatçısı Muzaffer Elitaş, keman, kanun, klarnet, bağlamanın da yer aldığı 8 kişilik orkestra eşliğinde seslendirdiği ilahiler ile Talas sokaklarında farklı bir esinti sağlıyor. Sokak sokak gezen otobüs her akşam yaklaşık 5 noktaya uğrayarak bu güzelliği vatandaşlara ulaştırıyor.

Sadece müzik dinletisinin yapılmadığı uygulamada etkinlik noktasına ulaşıldığında iki semazen de otobüsten inerek sema yapıyor. Bu süreci evde geçiren çocukların da unutulmadığı etkinlikte geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz karakterleri de canlandırılarak, eğlenceye çocuklar da dahil ediliyor.

Müzik eşliğinde mahallelerine gelen otobüsü gören vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak etkinliği takip ederken memnuniyetlerini alkışlarıyla gösteriyor.

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