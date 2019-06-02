Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, sağlık problemi yaşamamak için Ramazan sonrası beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini önererek, “Tatlı ve yağlı yiyeceklerde aşırıya kaçılmamalı” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, Ramazan sonrası beslenme ile ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan’ın hemen ardından özellikle tatlı ve yağlı yiyecekler tüketirken bir hayli dikkatli olunması gerektiğini öneren Ekici, “Ramazan Bayramı’nda özellikle tatlılar herkes tarafından yapılıyor, her gittiğimiz yerde bir şekilde ikram oluyor. Tabii ki tadına bakacağız; ancak aşırıya kaçmamakta fayda var” dedi. Kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet veren yağ içerikli besinlerden de uzak durmamız gerektiğini ifade eden Ekici, “Ramazan sonrasında eski alışkanlıklarımıza bir anda geçmek örneğin yağlı yemek yemek, hareketsiz kalmak bunlar kalp hastalıklarını tetikleyen risk faktörlerindendir” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Ramazan sonrasını sağlıklı geçirebilmek için yeterli su tüketiminin ve fiziksel egzersiz yapmanın önemine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Ramazan’da kazanmış olduğumuz fiziksel zindeliği bozmamak amacıyla mutlaka haftada 150 dakika olacak ve onu açmayacak şekilde yürüyüş ve yüzme gibi hafif bir sporlar yapmalıyız. Günde 3 öğün ana, 3 öğün ara olacak şekilde 6 öğün beslenmeyi öneriyoruz. Bu tipik diyabet diyetidir; ama sağlıklı kişilere de önerilir. Ara öğünlerde bir elma, süt, yoğurt gibi ürünleri arada atıştırmamız ana yemekte bizim çok acıkmamamızı ve ağır bir yemek yememizi engelliyor. Onun dışında diyetimizde çok yağlı, unlu, şekerli gıdalar, hamur işleri, ekmek kızartması, sakatat ağırlıklı olmayacak şekilde olmasını öneririm. Günlük 2 litre su tüketilmesini de öneriyoruz, yeşillikler bol bol yenebilir. Şeker hastası olmayanlar meyve yiyebilir. Şeker hastaları şekerli meyvelere dikkat etmeleri gerekir.”

YUSUF SAĞLAM / HABERVAKTİM-

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