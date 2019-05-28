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Ramazan topunu 15 yıldır sırtında taşıyor

Kars'ta geleneksel hale getirilen ramazan topunu 15 yıldır ateşleyen Tacettin Durmuş, kendi yöntemiyle peynir bidonundan yaptığı ramazan topunu sırtında taşıyıp iftar vakti istediği noktadan ateşliyor.
Ramazan topunu 15 yıldır sırtında taşıyor

Kars'ta valiliğin desteği ile geleneksel hale getirilen ramazan topunu 15 yıldır ateşleyen Tacettin Durmuş, kendi yöntemiyle peynir bidonundan yaptığı ramazan topunu sırtında taşıyıp iftar vakti istediği noktadan ateşliyor.

Tacettin Durmuş, valiliğin ramazan aylarında verdiği özel izinle, peynir yapımında kullanılan "bidonu" kullanarak yaptığı ramazan topunu sırtında taşıyıp, kentin farklı yerlerinde patlatarak iftarı haber veriyor.

Ramazan topu geleneğini sürdüren birkaç il arasında yer alan Kars'ta Durmuş'un ateşlediği ramazan topu Türkiye'nin de iftar vakti patlatılan ilk ramazan topu oluyor.

Sırtında taşıdığı ramazan topunu 15 yıldır iftar vakti ateşleyen Tacettin Durmuş, Kars Valiliğinin verdiği özel izinle kendi yaptığı ramazan topunu patlatarak vatandaşlara, iftar saatini haber verdiğini söyledi.

Türkiye'de ramazan topunun ilk Kars'ta atıldığını anımsatan Durmuş, "Kars'ta patlattığımız normalde havai fişektir ama ramazan topu diye atıyoruz. Ramazan topu 400 yıllık Osmanlı geleneğidir, biz de 15 yıldır Kars'ta atıyoruz, burada geleneksel hale geldi." dedi

Durmuş, ramazan topunu plastik bidonun içinde hazırladığını ifade ederek, "Kars yöresinde peynir yapımında kullanılan bidondan ramazan topunu hazırlıyorum, bidonun içine kovanını koyuyorum etrafına da kum koyuyorum sabitliyorum ve gittiğim her yere götürüyorum. Gören vatandaşlar çok şaşırıyor, kenttekiler ramazanda iftarlarını topu sesiyle açıyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Yusuf Karakoç ise ilk kez el yapımı taşınabilir ramazan topu gördüğünü belirterek, "Tacettin ağabeyin sırtında gezdirdiği ramazan topunu çok ilginç buldum ama yine de güzel yapmış, şehrin farklı yerlerinde ramazan topunu patlatarak bize iftar saatini haber ediyor, bizde bu sesi duyduğumuzda iftarımızı açıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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