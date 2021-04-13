Ramazan'da çarşı pazar fiyatları

Ramazan ayının ilk günü Ulus’taki Tarihi Hal’de dolaştık. Hal’de etiket fiyatları geçen yıla göre büyük bir değişkenlik gösteriyor. Ramazan ayının başlamasıyla alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden yakınıyor.

Ramazan ayının ilk günü Ulus’taki Tarihi Yeni Hal’de dolaştık. Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili bilgi aldık. Hal’de etiket fiyatları geçen yıla göre büyük bir değişkenlik gösteriyor. Ürünlerin tamamına yakınında fiyatların geçen yıla göre büyük oranda arttığı görülürken patates, soğan ve portakal gibi ürünlerin fiyatlarının aynı kaldığı gözlemleniyor.

FİYATLAR BÜYÜK ORANDA ARTTI

Tarihi Ulus Hali’nde domates 5 ila 7,5 TL arasında, havuç ile turp 3,5 liradan, fasulye 13 TL’den, sivri biber 15 TL’den, salatalık ve ıspanak 5’er liradan, tatlı köy biberi 12 TL’den, patlıcan 7 liradan bakla 8 TL’den, soğan 3 liradan, patates ise 2 liradan satılıyor. Fiyatların geçen yılın aynı ayına göre etiket fiyatlarında yüzde yüz oranında yükseliş olduğu görülüyor. Ramazan ayının başlamasıyla alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden yakınıyor. Geçen yıla göre büyük oranda artan fiyatlar vatandaşın mutfağında yangına neden oluyor.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE FİYATLAR NE DURUMDA?

Muhabirimiz sebze ve meyvede geçen yıl ile bu yıl arasındaki fiyatları karşılaştırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde satılan sebze ve meyvenin asgari ve azami fiyat listesine göre geçen yıl 13 Nisan’da 1,80 ila 3,50 TL arasında satılan bakla, 13 Nisan 2021 itibariyle 3 ila 7 TL arasında satılıyor. Geçen yıl 2,80 ila 5 TL arasında satılan köy biberi şu an 5 ila 10 TL arasında alıcı buluyor. 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre değişkenlik gösteren fiyatlar şöyle: 2,30 ila 4,50 TL arasında satılan domates 4 ila 7 TL arasında tezgahlarda yer buluyor. 3,80 ila 7 TL arasında satılan taze fasulye 7 ila 13 TL arasında satılıyor. 50 kuruş ila 2,30 TL’ye satılan havuç 1,20 ila 2,80 TL arasında alıcı buluyor. 1,40 ila 2,50 TL arasında satılan Ispanak 80 kuruşa ila 2,70 TL arasında tezgahlarda satılıyor. 1,60 ila 3,50 TL arasında satılan kabak 2,80 ila 5 TL arasında satılıyor. 5 ila 10 TL arasında satılan kültür mantarı 8 ila 14 TL arasında alıcı buluyor. 60 kuruş ila 1,80 TL arasında satılan bir adet marul kıvırcık 1,70 ila 4 TL arasında tezgahlarda yer alıyor. 40 ila 80 kuruşa satılan bir demet maydanoz 40 kuruş ila 1 TL arasında satılıyor.

PATATES, SOĞAN VE PORTALKAL FİYATLARINDA ETİKETLER DİKKAT ÇEKİYOR

2,50 ila 3,60 arasında satılan patates 1,20 ila 1,80 TL arasında satılıyor. 2,20 ila 2,90 arasında satılan soğan 1,10 ila 1,60 TL’ye kadar düştü. 1,20 ila 2,40 TL arasında satılan patlıcan 2,50 ila 3,50 TL arasında alıcı buluyor. 1,30 ila 2,80 TL arasında satılan salatalık 2,50 ila 3,40 TL arasında tezgahlarda bulunuyor. 40 kuruş ila 90 kuruş arasında satılan tere 70 kuruş ila 1,40 TL arasında alıcı buluyor. 2,50 ila 5 TL arasında satılan elma Amasya 3 ila 6 TL arasında satılıyor. 3 ila 7 TL arasında satılan dökme limon 2 ila 5 TL arasında tezgahlarda bulunuyor. 3,70 ila 8 TL arasında satılan muz 5,5 ila 11 TL arasında satılıyor. 3 ila 6,20 TL arasında satılan Portakal 3 ila 6 TL arasında alıcı buluyor.

VATANDAŞ YÜKSEK FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Gazetemize fiyatlarla ilgili konuşan bir vatandaş “Fiyatlar geçen yıla oranla çok yüksek geldi. Etiketlerdeki fiyatlar başımızı döndürüyor. Buna bir çare bulmak lazım. Yoksa bu temel ürünleri almak zor olacak. Fasulye ve biberin yanına yaklaşılmıyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-