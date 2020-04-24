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Ramazan'da hava nasıl olacak?

Hafta sonu Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış etkili olacak. Ramazan ayının ikinci yarısında yağış ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Ramazan'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. 

Serin havanın bugün doğu bölgelerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk etmesi, bununla birlikte yarın Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin yurdumuzu etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu yağışlar cumartesi Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, pazar günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğusu ile Doğu Akdeniz'de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar yağışların Doğu bölgelerimizde (Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda) aralıklarla etkili olmaya devam edeceği, Batı bölgelerimizde ise havanın açmasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının bu hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç bölgelerinde; önümüzdeki hafta ise güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MAYISIN İLK HAFTASI YAĞMURLU

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren ülkenin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği, ilk hafta yurt genelinde yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ramazan ayının ikinci yarısında, yağış ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, bununla birlikte ilkbahar mevsiminin karakteristik yağışları olan gök gürültülü sağanağın yurdumuzda yer yer etkili olabileceği öngörülüyor.

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