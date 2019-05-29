Ramazan’ın bereketi Zirvekent’te yaşandı

Mamak Belediyesi’nin erkeği kadını, yaşlısı genci, fakiri zengini tüm mahalle sakinlerini aynı masa etrafında toplayan iftar programları bu sefer Zirvekent Mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

İftar programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve binlerce vatandaşın katıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan Ramazan Ayı’nın rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğunu belirterek, vatandaşların Kadir gecesini tebrik etti.

Aşımızı paylaşıyoruz

Ramazanlarda paylaşma duygusunun ön plana çıktığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızla mütevazı iftar sofralarında buluşuyor, aşımızı paylaşıyoruz. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız bu sofralara katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız ve soframıza şeref verdiğiniz için tüm teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



