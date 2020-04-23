Mübarek Ramazanı Şerifin ilk gecesi okunacak dualar neler? Ramazan’ın ilk gecesi hangi namaz kılınır? Cübbeli Ahmet Hoca, kişiyi o senenin tüm afet, musibet ve belalarından koruyacak namazla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Miladi takvime göre 2020 yılının mübarek Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. Peki Ramazan’ın ilk gecesi okunacak dualar neler, hangi namaz kılınır ? Cübbeli Ahmet Hoca , Ramazan’ın ilk gecesinde kılınacak ve kişiyi o senenin tüm afet, musibet ve belalarından koruyacak namazla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Senede bir kere fırsatınız var. Ramazan’ın ilk gecesi. Nedir o? Fetih Suresi’yle iki rekat namaz kılıyoruz.

Fetih Suresi’yle kim iki rekat namaz kılarsa, ben cemaatle kıldırıyordum, herkes okuyamaz diye, 4.5 sayfadır.

Teravihten önce de olur, akşam yatsı arası. Yatsıdan sonra da kılınabilir. İstersen teveccühte kıl. Herkes, kadın erkek kılabilir.

Peki Fetih Suresi’ni ezbere bilmiyorsak ne olacak?

Bilen varsa imam olsun sana, sen ona uy. Sosyal mesafeyi korumak şartıyla.

Bilen de bulamazsak, iki rekat 100 İhlas’la kılacaksın, 50’ye 50 olabilir. 100’er İhlas’la da olur, 200’er İhlas’la da olur.

İhlas’la kılan sonrasında yüzüne bir kere Fetih Suresi okuyacak tabi. Okuyamıyorsak da okuyan birini bulup okutacak ve dinleyeceğiz. O senenin korumasıdır bu.

Ramazan’ın ilk gecesi, Müslüman olup da zerre kadar imanı olup da, bu yolda kulağı olup da, Allah’ın rahmetine muntazır olup da, bir tane günahkar çıkartmaz diyor Ramazan’ın ilk sabahı bütün affetmiştir diye. Affolunca belalar kalkar zaten.

Eğer ilk geceyi kaçırırsan daha bir sene yok. Ramazan’ın ilk gecesi Fetih Suresi’yle kılarsan iki rekat, bir dahaki senenin Ramazan ayına kadar bir daha yok.

Ne korona ne bela ne musibet Allah’ın izniyle, Fetih Suresi’nin bereketiyle bütün bereketler Kur’an’dadır, Allah’ın kelamındadır, zikirdedir, duadadır.”

RAMAZAN'IN İLK GECESİ NAMAZI KAYNAK BİLGİLERİ

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan’ın ilk gecesi kılınacak iki rekat namazla ilgili ayrıca şu dipnotları paylaştı:

“Ramazân-ı Şerîf'in İlk Gecesinde Kılınacak, Kişiyi O Senenin Tüm Âfetlerden Koruyacak Bir Namaz

Ramazanı Şerifin İlk Gece Namazı

Mes'ûdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Bana ulaşan rivayete göre; "Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ Suresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur." (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-harake, no:856, sh:265; Abdülkâdir-i Geylânî, el-Ğunye, 2/14; Abdurrahman es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/146; İsmail Hakkı, Rûhu'l-beyân, 9/61; el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazân, sh:66; Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:38)

Üchûrî (Rahimehullah) bunu şöyle nazmetmiştir.

"Her kim değerli gecelerinin ilkinde,

Fetih Sûresini nafilesinde okur.

Allâh onu o sene muhafaza buyurur,

Bunu nakleden hadis gerçekten uludur."

Ramazân-ı Şerîfin İlk Günü Namazı

Rivayet olunduğuna göre:

"Ramazân-ı şerîfin ilk gününde dört rekât kılar. Her rekâtta bir Fâtiha ve beş kere Âyetü'l-Kürsî okur. Namazdan sonra da bir kere Âyetü'l-Kürsî okur." (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:38)





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