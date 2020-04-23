  • BIST 98.171
  • Altın 386,227
  • Dolar 6,9630
  • Euro 7,5295
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Ramazan’ın ilk gecesi okunacak dualar neler, hangi namaz kılınır?

Mübarek Ramazanı Şerifin ilk gecesi okunacak dualar neler? Ramazan’ın ilk gecesi hangi namaz kılınır? Cübbeli Ahmet Hoca, kişiyi o senenin tüm afet, musibet ve belalarından koruyacak namazla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
Ramazan’ın ilk gecesi okunacak dualar neler, hangi namaz kılınır?

Miladi takvime göre 2020 yılının mübarek Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. Peki Ramazan’ın ilk gecesi okunacak dualar neler, hangi namaz kılınır? Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan’ın ilk gecesinde kılınacak ve kişiyi o senenin tüm afet, musibet ve belalarından koruyacak namazla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. 

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 

“Senede bir kere fırsatınız var. Ramazan’ın ilk gecesi. Nedir o? Fetih Suresi’yle iki rekat namaz kılıyoruz. 
Fetih Suresi’yle kim iki rekat namaz kılarsa, ben cemaatle kıldırıyordum, herkes okuyamaz diye, 4.5 sayfadır.
Teravihten önce de olur, akşam yatsı arası. Yatsıdan sonra da kılınabilir. İstersen teveccühte kıl. Herkes, kadın erkek kılabilir. 

Peki Fetih Suresi’ni ezbere bilmiyorsak ne olacak?

Bilen varsa imam olsun sana, sen ona uy. Sosyal mesafeyi korumak şartıyla. 
Bilen de bulamazsak, iki rekat 100 İhlas’la kılacaksın, 50’ye 50 olabilir. 100’er İhlas’la da olur, 200’er İhlas’la da olur. 
İhlas’la kılan sonrasında yüzüne bir kere Fetih Suresi okuyacak tabi. Okuyamıyorsak da okuyan birini bulup okutacak ve dinleyeceğiz. O senenin korumasıdır bu. 
Ramazan’ın ilk gecesi, Müslüman olup da zerre kadar imanı olup da, bu yolda kulağı olup da, Allah’ın rahmetine muntazır olup da, bir tane günahkar çıkartmaz diyor Ramazan’ın ilk sabahı bütün affetmiştir diye. Affolunca belalar kalkar zaten. 
Eğer ilk geceyi kaçırırsan daha bir sene yok. Ramazan’ın ilk gecesi Fetih Suresi’yle kılarsan iki rekat, bir dahaki senenin Ramazan ayına kadar bir daha yok.
Ne korona ne bela ne musibet Allah’ın izniyle, Fetih Suresi’nin bereketiyle bütün bereketler Kur’an’dadır, Allah’ın kelamındadır, zikirdedir, duadadır.”

cub-001.jpg

RAMAZAN'IN İLK GECESİ NAMAZI KAYNAK BİLGİLERİ 

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan’ın ilk gecesi kılınacak iki rekat namazla ilgili ayrıca şu dipnotları paylaştı: 

“Ramazân-ı Şerîf'in İlk Gecesinde Kılınacak, Kişiyi O Senenin Tüm Âfetlerden Koruyacak Bir Namaz

Ramazanı Şerifin İlk Gece Namazı

Mes'ûdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Bana ulaşan rivayete göre; "Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ Suresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur." (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-harake, no:856, sh:265; Abdülkâdir-i Geylânî, el-Ğunye, 2/14; Abdurrahman es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/146; İsmail Hakkı, Rûhu'l-beyân, 9/61; el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazân, sh:66; Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:38)
Üchûrî (Rahimehullah) bunu şöyle nazmetmiştir.
"Her kim değerli gecelerinin ilkinde,
Fetih Sûresini nafilesinde okur.
Allâh onu o sene muhafaza buyurur,
Bunu nakleden hadis gerçekten uludur."

Ramazân-ı Şerîfin İlk Günü Namazı

Rivayet olunduğuna göre:

"Ramazân-ı şerîfin ilk gününde dört rekât kılar. Her rekâtta bir Fâtiha ve beş kere Âyetü'l-Kürsî okur. Namazdan sonra da bir kere Âyetü'l-Kürsî okur." (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:38) 


cubbeli-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evde 23 Nisan heyecanı23 Nisan 2020 Perşembe 09:54
  • 23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak23 Nisan 2020 Perşembe 09:27
  • Ardahan'da 23 Nisan'da kar sürprizi23 Nisan 2020 Perşembe 09:15
  • Bu fotoğraf işçilerin başını yaktı!22 Nisan 2020 Çarşamba 15:15
  • Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi22 Nisan 2020 Çarşamba 13:11
  • Ramazanda türbeler kapalı olacak22 Nisan 2020 Çarşamba 11:31
  • Maydonoz desenli yumurta görenleri hayrete düşürdü21 Nisan 2020 Salı 19:02
  • Karantina günlerinde Türkiye en çok bu 10 kelimeyi aradı21 Nisan 2020 Salı 15:43
  • İşçileri için fabrikasını maske üretim merkezine çevirdi21 Nisan 2020 Salı 15:33
  • Kırmızı et üreticilerinden 'hayvan pazarları açılsın' talebi21 Nisan 2020 Salı 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti