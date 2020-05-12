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Ramazanın şifa dolu 'tatlı' serinliği: Meyan şerbeti

Gastronomi kenti Hatay'da, hazmettirici ve serinletici özelliğiyle bilinen, binbir zahmetle hazırlanan meyan şerbeti iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.
Ramazanın şifa dolu 'tatlı' serinliği: Meyan şerbeti

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, vatandaşların iftar sofralarını şifa kaynağı meyan şerbeti süslüyor.

Bölgede bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen, hazmettirici ve serinletici özellikleriyle "şifa deposu" olarak bilinen meyan bitkisi kökü, meşakkatli bir sürecin ardından şerbete dönüşüyor.

Vatandaşların, özellikle ramazanda tüketmeyi tercih ettiği meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi durumunda.

"Meyan şerbeti, ramazanda olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor"
Tarihi Uzun Çarşı'daki işletmesinde 37 yıldır meyan şerbeti üreten ve satan Mehmet Gündüz (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bitkinin şerbete dönüşmesi için köklerinin 2,5 saat suda kaldığını anlattı.

Gündüz, ürünün bu şekilde demlenip hazır hale geldiğini ve 1,5 litrelik poşetler halindeki şerbeti 5 liraya sattıklarını söyledi.

Zahmetli olsa da meyan şerbetini severek yaptığını ve vatandaşa sunduğunu belirten Gündüz, ürüne olan ilginin ramazanda arttığını ifade etti.

Gündüz, meyan şerbetinin, kentte sevilen bir içecek olduğunu vurgulayarak, "Meyan şerbeti, ramazanda olmazsa olmazımız arasında yer alıyor. Mutlaka her sofrada bulundurulur. Meyan kökü, böbreklere iyi geldiği ve iltihapları iyileştirdiği gibi susuzluğu da giderir, insanı tok ve dinç tutar." diye konuştu.

Vatandaşlar sofralarından eksik etmiyor
Meyan şerbeti alan vatandaşlardan Fatih Temizyürek de ramazanda her sofrada bu ürünü bulundurduklarını, şerbeti iftar sonrasında ve sahurda tükettiklerini kaydetti.

Çarşı esnafından Murat Sökmen de şifa kaynağı meyan şerbetini sofralarından eksik etmediklerini aktardı.

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