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Randers - Galatasaray: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Randers - Galatasaray: 1-1

STAT: Randers

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez (İspanya)

RANDERS: Carlgren, Kallesoe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Hammershoj-Mistrati (Dk. 76 Filip Bundgaard), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Taylan Antalyalı (Dk. 85 Aytaç Kara), Mohamed (Dk. 76 Falcao)

GOLLER: Dk. 54 Lauenborg (Randers) - Dk. 25 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

8’inci dakikada Emre Kılınç’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.

14’üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Muslera’nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho’nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.

26’ncı dakikada Mohamed’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem’in dönerek çektiği şutta Piesinger’den seken top ağlarla buluştu: 0-1.

28’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

49’uncu dakikada Kopplin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati’nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.

54’üncü dakikada sol taraftan Kopplin’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

83’üncü dakikada savunmanın geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghouli’nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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