  • BIST 120.018
  • Altın 401,719
  • Dolar 6,8499
  • Euro 7,8397
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Randevular başladı

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı yaklaşan Kurban Bayramı'na hazır. Saatte 60 kurbanın kesilebileceği modern tesis, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Başkan Balcı randevu almak isteyenlerin, elini çabuk tutması gerektiğini hatırlattı.
Randevular başladı

Altındağ'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleşmesiyle, kesim için randevu verilmeye de başlandı.

SAATTE 60 KURBAN KESİLEBİLECEK

Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı'nda bu yıl randevu sistemi ile hizmet vereceğini belirten Başkan Asım Balcı, "Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak tesisi ve kesimhaneyi baştan aşağı yeniledi. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda saatte 60, günde 500 hayvanın kesimini burada yapabileceğiz. Kesimhane ekibimiz, alanında uzman kişilerden oluşuyor.

gallery_-1-(2)-032.jpg

Kesim için 2 bant var. Her bantta 1 saatte 30 kurbanı kesip sahiplerine sorunsuz teslim edeceğiz inşallah... Kesim için yoğun talep var. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için Altındağ Belediyesi olarak adeta seferber olacağız" dedi.

RANDEVU İÇİN ACELE EDİN

Kurban kesimi için randevu talebinin çok olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, kesim için randevu alacaklara acele etmelerini tavsiye etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazırlıklar tamamlandı20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:51
  • Ankara'da artık atıklar hayvanlara verilecek20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49
  • Çadırlar kuruldu20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:48
  • 'Korumanın başkenti'nde ziyaretçi yoğunluğu20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:20
  • Online konserler devam ediyor18 Temmuz 2020 Cumartesi 03:59
  • Gözleme ve çaylar belediyeden18 Temmuz 2020 Cumartesi 03:27
  • Sonuçlar Açıklandı18 Temmuz 2020 Cumartesi 02:23
  • "Altın eller" Altınköy'de18 Temmuz 2020 Cumartesi 01:21
  • Bayramda 152 kişilik temizlik timi iş başında17 Temmuz 2020 Cuma 05:02
  • Direnişin kalbinde demokrasi nöbeti17 Temmuz 2020 Cuma 04:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti