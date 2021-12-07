Ankara’da Ferhat Öztürk adlı Fen bilgisi öğretmeni, bu dersi rap müziği eşliğinde anlatıyor. Öztürk'ün rap müziğiyle LGS’ye hazırlık videoları özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Başkent Ankara’da Ferhat Öztürk adlı Fen Bilgisi öğretmeni, geliştirdiği müzikli eğitim modeli ile özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Fen dersi konularını sözlerini kendi yazdığı rap müziği eşliğinde anlatan Ferhat Öztürk öğretmen, beste ve seslendirme yapıyor, klipler çekiyor, videolar hazırlıyor.

Rap müziğiyle LGS’ye hazırlık içerikleri hazırlayan Ferhat Öğretmen'in videoları youtube başta olmak üzere sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izleniyor, paylaşılıyor, beğeniliyor...

Av Yayınları’nda yazarlık görevini yürüten Ferhat Öztürk Rap müziğini kullanarak, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin hem stresin önüne geçtiklerini, hem eğlendiklerini hem de LGS’ye hazırlık konularını kolayca öğrendiklerini kaydediyor. LGS’ye hazırlanan yaştaki öğrencilerin daha çok Rap müziğini tercih ettiklerini belirten Fen Bilimleri Yazarı Ferhat Öztürk, bu teknikle pek çok konuyu öğrettiğini düşünüyor. Öztürk’ün rep’li fen bilimleri eğitimi özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

BİNLERCE TAKİPCİ YÜZLERCE YORUM

Öte yandan Fen Bilimleri konularını beste haline getirerek, müzik eşliğinde seslendiren Ferhat Öztürk, bu öğretme tarzının çok kalıcı olduğuna ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü değerlendiriyor. Rap’lı konu öğretimini kendi Youtube kanalına klip şeklinde yükleyen Öztürk, öğrenciler tarafından gösterilen ilgi ve yapılan çok sayıdaki yorumdan bir hayli memnun gözüküyor.

AYIN EVRELERİ, GÜNEŞ SİSTEMİ HÜCRELER VE DAHA NELER NELER

Rap’lı konu anlatımının binlerce öğrenci tarafından tercih edildiğini vurgulayan Fen Bilimleri Yazarı Ferhat Öztürk; Ay’ın Evreleri, Güneş Sistemi, Hücreler, Mitoz ve Mayoz Bölünme, Dolaşım Sistemleri gibi daha pek çok konuyu Rap sayesinde kolayca öğrettiğini savunuyor. Av Yayınları’nın LGS’ye hazırlıkta Fen Bilimlerinin dışındaki farklı derslerde de bu yöntemi deneyebileceğini anlatan Öztürk, “bu sadece bir öneri” diye ekliyor.

GAZETE İLKSAYFA / ÖZEL-



